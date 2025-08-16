高市青年局推「港青出聲」 50位高中職代表討論校園自治

50位高雄市各高中職學生代表齊聚駁二Pinway八號倉庫，參加青年局舉辦的「高雄學生聯合自治茶會」。（青年局提供）

2025/08/16 09:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局啟動「港青出聲」計畫，首波推出高雄學生聯合自治茶會，結合影音製作與AI應用培訓，邀集50位高中職學生代表以創新方式關注公共議題，透過講座與工作坊強化自治能量，促進跨校交流合作。

高雄學生聯合自治茶會在駁二藝術特區Pinway八號倉庫舉行，由青年局與高雄學生民主聯盟（高學盟）合作，邀集50位高中職學生代表參與。

青年局長林楷軒表示，肯定高學盟在公共議題上的敏銳思辨力，也讚許學生自治組織在形塑校園文化中的關鍵影響，勉勵青年勇於提出創新構想，善用自治力量打造多元且充滿活力的校園環境。

茶會邀請社團法人臺灣青年民主協會副理事長黃琳翔，以「青年民主實踐進程」為題分享經驗；並由非營利教育組織為台灣而教（Teach For Taiwan）講師陳柏儒、陳秉宏帶領學生分組進行提案實作；高學盟幹部則引導學員針對校園與社會議題集思廣益，提出具體可行的方案，並在提案發表階段與台下學生互動交流。

高學盟主席萬儀梵表示，這場茶會讓彼此從不同的自治經驗中互相學習，不僅分享成功案例，也共同討論面對困難的解方，是難得的成長機會。

活動尾聲同步宣布啟動「港青出聲Videothon ─ 短影音競賽」 ，鼓勵學生將提案轉化為影音創作，深化公共參與，相關資訊可至青年局官網或社群平台查詢。

「社團法人臺灣青年民主協會」副理事長黃琳翔，以「青年民主實踐進程」為題和與會學生分享經驗。（青年局提供）

參與自治茶會的學生以分組方式討論提案，彼此發表想法觀點，現場互動熱烈，碰撞出許多精彩火花。（青年局提供）

