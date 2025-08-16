檢舉魔人失業！ 彰市彰南路「扭扭路」拉直 違規件數大減

彰市彰南路「扭扭路」拉直後，違規件數大減。（記者湯世名攝）

2025/08/16 08:50

〔記者湯世名／彰化報導〕檢舉魔人失業！彰化市彰南路去年共有504件檢舉轉彎或變換車道未依標線指示行駛，平均每月高達42件，用路人怒轟路口標線與左轉道設計不良，害他們開車「扭來扭去」，經公路局將15處路口進行偏心左轉車道及標線調整工程後，警方統計，完工後至今2個半月，每月檢舉件數為28件，顯示「扭扭路」拉直後，違規件數的確有顯著減少。

之前有用路人在網路PO文指出，彰化市彰南路沿線路口為直行與左轉車輛共用一個車道，一旦車輛到路口要左轉時，後方車輛駕駛就會被迫煞車減速或右切到外車道，碰撞意外就很容易發生；車輛沿路一下內側一下外側，就像「扭扭路」般危險。另有用路人指出，曾在彰南路不同路口被檢舉3次，其中2次壓白線、1次直行占到左轉車道；開到路口變換車道時最危險，這條路標線設計有瑕疵。

彰化警分局統計，去年彰南路共開出504件檢舉轉彎或變換車道未依標線指示行駛，每月達42件；公路局彰化工務段為優化彰南路道路安全，在沿線15處路口增設「偏心式左轉車道」來調整改善，重新規劃偏心車道及標線調整後，改善用路人的行車安全，並提前在6月完工。

警方統計，6月至8月14日為止，受理民眾檢舉轉彎或變換車道未依標線指示行駛違規有70件，亦即2個半月來，平均每個月開出28件罰單，較去年每月開出42件罰單少得多，顯示「扭扭路」拉直後，違規件數的確有顯著減少。

彰市彰南路「扭扭路」拉直前，不少車輛壓線違規，檢舉件數大減。（資料照）

