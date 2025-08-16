那A安捏！日月潭總統魚「落下頦」 撞臉孟克「吶喊」名畫

日月潭有釣客釣到奇怪的總統魚，魚嘴怎麼樣也合不起來，驚訝表情更撞臉西方名畫「吶喊」。（「日月潭一等高」提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕釣客「日月潭一等高」最近在日月潭釣魚，意外捕到一條總統魚，但這條總統魚非常奇怪，嘴巴一直合不起來，令他相當納悶，直呼「那A安捏」，還打趣說是否為「落下頦」，尤其張嘴的驚訝表情，更撞臉西方知名畫家孟克的畫作「吶喊」，對此，潭區漁民表示，該魚可能是骨骼發育較奇特，過去在其他魚類也曾看過類似情況，但以總統魚來說較為少見。

「日月潭一等高」說，最近他在潭區釣大頭鰱時，是透過灑餌吸引魚群，不料一條總統魚被餌吸引過來，卻不慎勾到魚背，最後捕捉上岸，竟發現活生生的總統魚竟一直維持張口，怎麼樣也合不起來，就算用手壓也沒用，懷疑是「落下頦」，笑稱是否要帶去看中醫。

潭區漁民表示，總統魚就是曲腰魚，因魚腹略帶彎曲得名，早期也是先總統蔣介石愛吃的魚，至於該魚會張口未閉合，可能是骨骼生長發育有問題所致，但只要腮能開合、維持呼吸，其實該魚還是活得好好的，過去在其他魚類也有看過類似情況，只是發生在總統魚身上比較少見。

日月潭有釣客釣到奇怪的總統魚，魚嘴一直維持張口，怎麼樣也合不起來，被戲稱是「落下頦」。（「日月潭一等高」提供）

