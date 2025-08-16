為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄有線電視纜線爭議977件 審計處︰監督機制略薄弱

    高雄民眾陳情有線電視纜線爭議去年有977件。圖為高雄有線電視畫面。（資料照、記者黃佳琳攝）

    2025/08/16 08:31

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府去年接獲民眾陳情有線電視纜線架設爭議共977件。審計部高市審計處指出，市府雖協助處理，卻沒查明有無違規並為適法處理，監督機制略顯薄弱；新聞局指出，將持續督促、依法查明有無違規。

    審計處說明，高市新聞局職掌有線廣播電視系統經營者管理與輔導，及提升公用頻道功能與節目品質等相關業務，113年度執行結果，共接獲民眾反映有線電視系統纜線架設爭議事件977件。

    審計處檢視相關資料後指出，人民陳情有關有線電視業者未儘速拆除已停用線路，市府雖協助處理，卻未查明有無違規情形並為適法處理，監督機制略顯薄弱。

    此外，每月查察有線電視插播廣告96頻道次，維護民眾收視權益，但針對業者未能檢送指定時段側錄資料情形，卻未查明異常原因，全年度抽查時段與日期固定且欠缺彈性，也升高業者違規插播廣告之風險。

    新聞局指出，後續類此陳情案件，將持續督促系統經營者移除纜線設備，並依法查明有無違反規定情形，以提升監督機制；也將函請業者確實維護側錄系統設備，降低側錄異常頻率，並彈性調整各系統業者側錄時段及日期，提升抽查隨機性。

