今明各地晴朗酷熱 下週水氣增多 2熱帶擾動醞釀中

氣象專家指出，今明各地持續晴朗酷熱，高溫上看37度，不過接下來幾天台灣水氣也增多，且在南海海域以及台灣東南部外海海域，陸續也各有「熱帶擾動」醞釀。（圖擷自臉書）

2025/08/16 08:39

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今明各地持續晴朗酷熱，高溫上看37度，且中午前後紫外線達危險級。不過接下來幾天台灣水氣也增多，且在南海海域以及台灣東南部外海海域，陸續也各有「熱帶擾動」醞釀，雖然目前預估應該不會襲台，但環境水氣增多的、天氣不穩定度增大，建議民眾仍留意天氣變化。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，目前，在南海海域附近的熱帶雲簇數量相當多，分布的範圍也相當廣。根據美國及歐洲模式模擬顯示，預計明天在這些雲簇當中，會發展成一個較為成熟的低壓系統，且這個南海熱帶低壓系統在環境條件配合下，有機會再增強為熱帶性低氣壓，甚至為颱風。最新預測是會繼續朝海南島方向前進，對我台灣無直接影響。

「林老師氣象站」提到，在台灣東南部外海海域，美國模式預測在下週一前後，會有一個熱帶擾動生成，後續有再增強為熱帶性低氣壓的潛勢，運動路徑會朝北前進，對我台灣同樣無直接影響。不過歐洲模式則認為，這個熱帶擾動發展不起來。

「林老師氣象站」提醒，不管具體發展怎樣，後續的幾天，環境水氣是增多的，不穩定度也是增大的，外出活動還是請多注意氣象資訊的掌握。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗酷熱，中午前後紫外線達危險級，全台最高氣溫約在37度左右，要注意防曬、防中暑。但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及少部分平地的機率；清晨東半部局部地區偶有零星降雨的機率。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，下週一至週三各地大多晴時多雲、仍悶熱。因太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多、大氣不穩定，午後常有較強的對流發展，應注意，至於其他時間局部地區偶有零星降雨的機率。下週四、五各地仍晴朗炎熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及少部分平地的機率。

吳德榮提到，根據最新模式模擬顯示，未來兩、三天南海有「熱帶擾動」醞釀；歐洲模式及美國模式模擬皆為偏西北往海南島方向進行。此外，台灣東南方也有另一「熱帶擾動」醞釀，歐、美模式模擬皆偏北遠離。雖然這兩個擾動不管是否發展成颱風，對台應該都無影響，但目前模式仍有「不確定性」，應繼續觀察。

