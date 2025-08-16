插畫家KAIMIN駐點新北青創藝文基地辦展 8/30-31免費似顏繪

知名插畫家林凱民（KAIMIN）（左）日前為新北市長侯友宜（右二）完成的似顏繪。（記者翁聿煌攝）

2025/08/16 08:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市中和區青創藝文基地全新啟用，首邀知名插畫家林凱民（KAIMIN）駐點，新北市青年局指出，林凱民的專長為插畫、電腦繪圖，擅長以圖像說故事，筆下主角「花生 John」擁有獨特外型與神情，作品風格遊走於荒謬、詼諧與幽微之間，KAIMIN 具備多年專業插畫與原創實力，多次參與國際展覽並與品牌合作，兼具藝術性與商業市場潛力。

青年局表示，中和青創藝文基地提供青年免費的學習課程與創作空間，8月起安排多項課程及展覽，KAIMIN老師將於8月27日至31日中午12點至晚上8點，舉辦展覽《歐唄裘》，取自台語「隨意笑」的諧音，象徵自由書寫與對生活的輕盈回應，展覽將以黑白線條構成全系列作品，勾勒出 KAIMIN 對世界的獨特觀察與創作節奏。

8月30日及31日下午1點到5點，KAIMIN老師舉行「似顏繪－歐唄煨」活動，免費提供每天30名似顏繪名額，畫風跟展覽風格一樣，僅有黑白色，人物風格為幽默搞笑畫風，畫裡的每個人，都是歡笑的表情。

8月24日有手作課程「敲字幸運手繩」，活動時間為12點半至13點20分；13點半至14點20分；14點半至15點20分；16點至16點50分；17點至17點50分（共有5場次，每一場次限額10名），授課團體為鉐葉工藝設計，活動內容以黃銅、棉繩、天然礦石為主要材質，體驗手感鋼印敲字，親手敲下美麗的字句、秘密數字、顏文字。

現場會提供鋼印敲字工具免費使用 （英文、數字、符號），鋼印敲字偏手工感，工藝師會指導鋼印敲字步驟與技巧，由您親自在黃銅片敲下美麗的字句，搭配喜歡的編織繩顏色和礦石，輕鬆完成質感手繩。

新北中和青創藝文基地位於中和安邦社會住宅。（記者翁聿煌攝）

