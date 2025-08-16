為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    插畫家KAIMIN駐點新北青創藝文基地辦展 8/30-31免費似顏繪

    知名插畫家林凱民（KAIMIN）（左）日前為新北市長侯友宜（右二）完成的似顏繪。（記者翁聿煌攝）

    知名插畫家林凱民（KAIMIN）（左）日前為新北市長侯友宜（右二）完成的似顏繪。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/16 08:17

    〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市中和區青創藝文基地全新啟用，首邀知名插畫家林凱民（KAIMIN）駐點，新北市青年局指出，林凱民的專長為插畫、電腦繪圖，擅長以圖像說故事，筆下主角「花生 John」擁有獨特外型與神情，作品風格遊走於荒謬、詼諧與幽微之間，KAIMIN 具備多年專業插畫與原創實力，多次參與國際展覽並與品牌合作，兼具藝術性與商業市場潛力。

    青年局表示，中和青創藝文基地提供青年免費的學習課程與創作空間，8月起安排多項課程及展覽，KAIMIN老師將於8月27日至31日中午12點至晚上8點，舉辦展覽《歐唄裘》，取自台語「隨意笑」的諧音，象徵自由書寫與對生活的輕盈回應，展覽將以黑白線條構成全系列作品，勾勒出 KAIMIN 對世界的獨特觀察與創作節奏。

    8月30日及31日下午1點到5點，KAIMIN老師舉行「似顏繪－歐唄煨」活動，免費提供每天30名似顏繪名額，畫風跟展覽風格一樣，僅有黑白色，人物風格為幽默搞笑畫風，畫裡的每個人，都是歡笑的表情。

    8月24日有手作課程「敲字幸運手繩」，活動時間為12點半至13點20分；13點半至14點20分；14點半至15點20分；16點至16點50分；17點至17點50分（共有5場次，每一場次限額10名），授課團體為鉐葉工藝設計，活動內容以黃銅、棉繩、天然礦石為主要材質，體驗手感鋼印敲字，親手敲下美麗的字句、秘密數字、顏文字。

    現場會提供鋼印敲字工具免費使用 （英文、數字、符號），鋼印敲字偏手工感，工藝師會指導鋼印敲字步驟與技巧，由您親自在黃銅片敲下美麗的字句，搭配喜歡的編織繩顏色和礦石，輕鬆完成質感手繩。

    新北中和青創藝文基地位於中和安邦社會住宅。（記者翁聿煌攝）

    新北中和青創藝文基地位於中和安邦社會住宅。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播