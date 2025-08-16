8/17~31限定好康》嘉縣資源回收這2樣 免費喝超商咖啡、換衛生紙

嘉義縣環保局結合4個超商門市，推出回收寶特瓶、廢乾電池可限量兌換咖啡活動。（嘉義縣環保局提供）

2025/08/16 07:48

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄、朴子、水上、中埔等鄉鎮市的4間統一超商門市，2023年起設置高效智慧回收機，方便民眾不受時間限制，回收寶特瓶與乾電池，嘉義縣環保局8月17日至31日推出限定加碼活動，民眾單次回收透明無色寶特瓶20個或廢電池20顆，憑當天列印的購物抵用券，就可在4間超商門市活動期間，兌換中杯拿鐵或大杯美式咖啡1杯，每店每天限量50杯。

嘉義縣環保局局長張輝川表示，超商已成為民眾日常生活一部分，透過引進智慧回收機，民眾不僅能方便回收，也建立全民參與循環經濟的基礎，共同打造資源永續、環境友善的生活環境。

請繼續往下閱讀...

張輝川說，民眾平時至回收機回收5瓶透明寶特瓶或5顆廢電池，可兌換1元購物抵用金或轉存OPEN POINT點數1點。

張輝川表示，此次加碼的限定兌換活動，8月19日在統一超商民雄鄉民雄門市、21日朴子市諸羅山門市、26日水上鄉上龍門市、28日中埔鄉彩虹門市，讓民眾回收透明無色寶特瓶或廢電池各20個，可憑小白單兌換咖啡或衛生紙、牙膏、洗碗精等宣導品（每人最多兌換5份宣導品）。

民眾於活動期間兌換寶特瓶、廢乾電池，可兌換咖啡或宣導品。（嘉義縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法