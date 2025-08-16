丹娜絲吹一次 楊柳再補刀 頂山校區屋頂今全面拆除

後港國小頂山校區鐵皮屋頂於楊柳颱風來襲時再被吹落。（南市教育局提供）

2025/08/16 07:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕已於2008年停辦的台南市後港國小頂山校區，這個暑假連續兩度在颱風中屋頂被掀翻。先是7月丹娜絲颱風夾帶豪雨重創，部分鐵皮被吹落；原訂15日全面拆除，卻又遇上楊柳颱風攪局，殘餘屋頂再度被強風吹落。

南市教育局表示，丹娜絲颱風過後，已啟動部分拆除與安全防護措施，因此這回雖再掀屋頂，所幸並未釀成人員受傷或財物損失。拆除工程因颱風延宕，已責成廠商趕工，預計今（16）日完成，以確保校區安全。

後港國小校長吳政諺指出，頂山校區停辦後由台灣黑面琵鷺保育學會、頂山社區發展協會與社區樂活協會認養使用。7月颱風後，學校與教育局曾勘查現場，先拆掉部分鐵皮並作安全維護，但楊柳颱風的強風仍掀落剩餘屋頂，所幸其他建物未受損。後續將由校方督促廠商儘速完成鐵皮屋拆除作業。

教育局補充，受損屋頂上破損的光電板皆已先行取下，楊柳颱風吹落鐵皮屋頂未造成其他損害。目前校區安全無虞，未來也將督促學校與認養單位及社區保持密切溝通，針對現有房舍的安全及耐用性進行評估，以做為後續處置的依據。

楊柳颱風來襲前教育局與學校曾到頂山校區實勘。（南市教育局提供）

