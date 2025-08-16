08/16 各報重點新聞一覽

法務部長鄭銘謙（左）昨在立法院表示，一定要遏止、嚴辦詐案，尤其是高額詐欺，已修法增訂詐騙金額新級距、拉高刑期，修法後詐騙達1千萬元，就要處刑5年至12年。（記者陳逸寬攝）

2025/08/16 06:37

自由時報

打詐 增新級距、拉高刑期 法部修法嚴懲 詐千萬可關12年

現今跨國電信詐欺集團動輒詐害民眾數百萬、上千萬元，政府已將打詐懲詐列為施政重點。法務部長鄭銘謙昨在立法院表示，一定要遏止、嚴辦詐案，尤其是高額詐欺，已修法增訂詐騙金額新級距、拉高刑期，調整犯罪所得認定標準，比如現行詐騙一億元，處五年以上、十二年以下徒刑，修法後詐騙達一千萬元，就要處刑五年至十二年。

基本生活費將調高3千元 明年報稅適用 逾200萬戶受惠

又有減稅利多！主計總處昨公布二○二四年「家庭收支調查」，每人可支配所得中位數三十五萬五六一七元，以此計算，二○二五年每人基本生活費將由二十一萬元調高至二十一．三萬元、調高三千元，明年五月申報今年度綜所稅適用，初估逾二○○萬戶受惠。財政部表示，實際調整情況將於年底公告。

侵占自家旅行社694萬 白狼子張瑋判刑1年 落跑通緝

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋，與妻子王姝茵侵占其經營的華夏大地旅行社六九四萬餘元資產，且製作不實財報；最高法院去年依業務侵占罪判張瑋一年徒刑定讞，另有違反商業會計法等八罪各判可易科罰金的二至四月徒刑；未料台北地檢署傳喚、拘提張瑋均無著，認定他已潛逃，除向法院聲請沒入五十萬元保證金獲准，並對張瑋發布通緝。

聯合報

日本投降80周年…只提終戰不提抗戰 賴總統挨批媚日

昨天是日本在第二次世界大戰投降八十周年，賴清德總統透過臉書表示，二戰最寶貴的教訓是：團結必勝、侵略必敗，「在終戰紀念日的這一天」，大家更應該省思這段慘痛的歷史。前總統馬英九批評，賴總統只提終戰而不提抗戰，讓人憤怒與失望；國民黨主席朱立倫說，賴總統不提中華民國的抗戰歷史，憑什麼高喊團結台灣？

半導體關稅恐300% 川普：稅率「先低後高」2周後公布

美國總統川普十五日表示，下周將設定對外國輸美鋼鐵課徵的關稅稅率，外國輸美半導體的稅率則將在下下周，他並以不確定口吻說，「我要設定的稅率會是百分之兩百、百分之三百嗎？」

中國時報

賴清德：紀念終戰 侵略必敗

今年8月15日是日本宣布無條件投降、中華民國抗戰勝利80周年，賴清德總統昨表示，在終戰紀念日的這一天，「當我們對自由民主、對和平與繁榮，就像呼吸一樣習以為常的同時，更應該省思這段慘痛的歷史，從中記取教訓，二戰最寶貴的教訓是團結必勝、侵略必敗」。前總統馬英九批評，對日抗戰勝利對中華民國意義重大，賴清德卻刻意淡化日本當年暴行，為了媚日，忘記國人的屈辱與犧牲，已不配擔任中華民國總統。

雙普會登場 決定烏克蘭命運

美國總統川普與俄羅斯總統普丁預定在阿拉斯加州會晤，探討結束俄烏戰爭的途徑。川普表示，「雙普會」將討論烏境「領土交換」問題，「但我必須讓烏克蘭自己做決定。」他還稱，相信普丁希望達成和平協議，「他不會糊弄我。」

2025年每人基本生活費將調高3千元，明年5月申報今年度綜所稅適用，初估逾200萬戶受惠。（資料照）

統促黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋與妻侵占其經營的華夏大地旅行社694萬餘元資產，判刑1年定讞，北檢傳喚、拘提無著，發布通緝。（資料照）

