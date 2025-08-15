為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    文旦超人、火龍怪、哥吉拉 5米長水墨「望見台南鬼神所在」

    圖畫中畫入文旦超人、火龍怪和麻豆文旦樹地景。（記者楊金城攝）

    圖畫中畫入文旦超人、火龍怪和麻豆文旦樹地景。（記者楊金城攝）

    2025/08/15 22:59

    〔記者楊金城／台南報導〕民俗農曆鬼月近了，在台南麻豆總爺國際藝術家駐村的日本藝術家西垣肇也樹，融合台南陳守娘神鬼傳說與當代想像，創作長達5公尺、寬1.25公尺的鉅作《京都人行走府城四十五日的凝視─望見臺南鬼神的所在》水墨畫，畫工精細，也畫入文旦精靈、文旦超人、火龍怪和日本怪獸哥吉拉，從個人行走的視角出發，描繪他眼中的台南，今天（15日）在總爺藝文中心紅樓開展後讓人讚不絕口，將展至明年1月11日。

    40歲的西垣肇也樹第一次到台灣，入選總爺駐村藝術家，他受到日治時期畫家伊東哲的《嘉南大圳工事圖》與金子常光的《臺灣鳥瞰圖》影響，以駐村期間在府城田野行走與探索中，建構自己的「臺南鳥瞰圖」，也是與兩幅90年前的圖像進行跨時空對話。

    西垣肇也樹駐村45天期間，走訪麻豆、佳里、官田和到市區永華宮了解最強女鬼陳守娘的傳說，也到興濟宮、集福宮，另收集南部林投姐的故事，駐村期間遇到丹娜絲、楊柳颱風和二次大豪雨，體會自然災害帶來的衝擊正好蘊釀構圖，花了20天時間以日本現代水墨技法創造5公尺長的水墨鉅作，甚至用上檳榔汁等植物染顏料、金箔加入創作，呈現彩墨般畫作。

    作品中不僅畫了玉山、阿里山等曾文溪源頭與嘉南大圳、烏山頭水庫，也將官田、蕭壠地景、文旦樹地景、人物描繪圖中，畫工精細，還融合陳守娘與林投姐傳說，隱喻城市記憶與歷史糾葛，並有文旦精靈、文旦超人、火龍怪藏在畫中，連哥吉拉也以山林溪流輪廓呈現，傳達人類面對自然與科技失控時的焦慮與無力。

    駐村期間他也邀請麻豆地區居民參與工作坊創作，透過「妖怪角色」的集體構思，讓作品有更多在地視角與想像力。

    哥吉拉（上方）也以山林溪流輪廓呈現，相當有趣。（記者楊金城攝）

    哥吉拉（上方）也以山林溪流輪廓呈現，相當有趣。（記者楊金城攝）

    水墨畫入麻豆街景和星巴克，還躲著文旦精靈。（記者楊金城攝）

    水墨畫入麻豆街景和星巴克，還躲著文旦精靈。（記者楊金城攝）

    日本藝術家西垣肇也樹的手繪圖也是天馬行空。（記者楊金城攝）

    日本藝術家西垣肇也樹的手繪圖也是天馬行空。（記者楊金城攝）

    日本藝術家西垣肇也樹（左），融合台南神鬼傳說與當代想像，創作長達五公尺鉅作《望見臺南鬼神的所在》水墨畫。（記者楊金城攝）

    日本藝術家西垣肇也樹（左），融合台南神鬼傳說與當代想像，創作長達五公尺鉅作《望見臺南鬼神的所在》水墨畫。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播