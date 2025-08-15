文旦超人、火龍怪、哥吉拉 5米長水墨「望見台南鬼神所在」

圖畫中畫入文旦超人、火龍怪和麻豆文旦樹地景。（記者楊金城攝）

2025/08/15 22:59

〔記者楊金城／台南報導〕民俗農曆鬼月近了，在台南麻豆總爺國際藝術家駐村的日本藝術家西垣肇也樹，融合台南陳守娘神鬼傳說與當代想像，創作長達5公尺、寬1.25公尺的鉅作《京都人行走府城四十五日的凝視─望見臺南鬼神的所在》水墨畫，畫工精細，也畫入文旦精靈、文旦超人、火龍怪和日本怪獸哥吉拉，從個人行走的視角出發，描繪他眼中的台南，今天（15日）在總爺藝文中心紅樓開展後讓人讚不絕口，將展至明年1月11日。

40歲的西垣肇也樹第一次到台灣，入選總爺駐村藝術家，他受到日治時期畫家伊東哲的《嘉南大圳工事圖》與金子常光的《臺灣鳥瞰圖》影響，以駐村期間在府城田野行走與探索中，建構自己的「臺南鳥瞰圖」，也是與兩幅90年前的圖像進行跨時空對話。

請繼續往下閱讀...

西垣肇也樹駐村45天期間，走訪麻豆、佳里、官田和到市區永華宮了解最強女鬼陳守娘的傳說，也到興濟宮、集福宮，另收集南部林投姐的故事，駐村期間遇到丹娜絲、楊柳颱風和二次大豪雨，體會自然災害帶來的衝擊正好蘊釀構圖，花了20天時間以日本現代水墨技法創造5公尺長的水墨鉅作，甚至用上檳榔汁等植物染顏料、金箔加入創作，呈現彩墨般畫作。

作品中不僅畫了玉山、阿里山等曾文溪源頭與嘉南大圳、烏山頭水庫，也將官田、蕭壠地景、文旦樹地景、人物描繪圖中，畫工精細，還融合陳守娘與林投姐傳說，隱喻城市記憶與歷史糾葛，並有文旦精靈、文旦超人、火龍怪藏在畫中，連哥吉拉也以山林溪流輪廓呈現，傳達人類面對自然與科技失控時的焦慮與無力。

駐村期間他也邀請麻豆地區居民參與工作坊創作，透過「妖怪角色」的集體構思，讓作品有更多在地視角與想像力。

哥吉拉（上方）也以山林溪流輪廓呈現，相當有趣。（記者楊金城攝）

水墨畫入麻豆街景和星巴克，還躲著文旦精靈。（記者楊金城攝）

日本藝術家西垣肇也樹的手繪圖也是天馬行空。（記者楊金城攝）

日本藝術家西垣肇也樹（左），融合台南神鬼傳說與當代想像，創作長達五公尺鉅作《望見臺南鬼神的所在》水墨畫。（記者楊金城攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法