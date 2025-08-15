在地食材健康吃 平鎮宋屋國小營養午餐獲永續飲食「午星獎」

桃園市平鎮區宋屋國小精選在地食材亨煮營養午餐，獲教育部國教署「午星獎」肯定，校長徐燕羚（左）及營養師黃秀琪（右）共同領獎。（宋屋國小提供）

2025/08/15 22:10

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區宋屋國小今年在教育部國民及學前教育署推動的學校午餐菜單表揚活動、第二屆「午星獎」脫穎而出，以「在地食材健康吃」主題榮獲「永續飲食」獎，校長徐燕羚及營養師黃秀琪今到台南成功大學領獎，肯定學校在推動健康飲食與在地食材運用上的用心，同時展示學校優秀廚藝，為桃園營養午餐樹立標竿。

「桃園是好市，有好食喔！」宋屋國小在黃秀琪的專業調配及廚師細心巧手下，製作健康又美味的學校午餐。黃秀琪提及，學校平常午餐的菜單設計，融入永續低碳精神，從復興區的椴木香菇、大溪區的桂竹筍，到觀音區的紅米麴及新屋區的魩仔魚，並由經驗豐富的主廚吳軍翰用心烹調，給予每位學子滿滿的幸福。

請繼續往下閱讀...

市府教育局指出，桃園推動「免費營養午餐」、「營養安心食材」及「使用在地食材」等政策，讓學校採用桃園在地新鮮食材，重視學童營養需求，除彰顯桃園對學生健康與營養的重視，也促進桃園在地農業發展，形成支持在地兼顧學童營養的雙贏局面。

宋屋國小在推動健康飲食與在地食材運用上的用心獲得肯定，同時展示學校優秀廚藝，為桃園營養午餐樹立標竿。（宋屋國小提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法