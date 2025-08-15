超人氣KAKAO FRIENDS來了！ 遊港船聯名首航 與卡通人物暢遊高雄港

高雄輪船公司的KAKAO FRIENDS遊港船今天首航。（記者黃良傑攝）

2025/08/15 21:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄輪船公司今（15日）與韓國國民卡通KAKAO FRIENDS推出超萌聯名雙主題航班，直至八月底，每週日（亞灣線）航程1小時，還有導覽老師解說，讓KAKAO FRIENDS一同伴遊高雄港。

高雄輪船公司表示，KAKAO FRIENDS超萌聯名雙主題航班，15日自棧貳庫首航，首推P主題遊港船，明（16日）起至8月31日，每週六（夕陽線）及每週日（亞灣線）航程1小時，將有專人在船上導覽，一起和KAKAO FRIENDS遊覽高雄港、亞洲新灣區、中島商港區，預計將再掀一波觀光熱潮。

交通局長兼輪船公司董事長張淑娟表示，輪船公司致力於提供安全、舒適、創新的海上交通服務，自3年前首次引進人氣IP合作，同時透過經濟部計畫，聯手工研院、船舶中心與友達光電開發出全球首創「AI智慧窗屏導覽系統」。

輪船公司去年再與日本名偵探柯南合作，今年特別邀KAKAO FRIENDS攜手，打造雙主題航班與豐富特色活動，相信能為旅客帶來滿滿驚喜與回憶。

輪船公司表示，「旗福二號」由棧貳庫前往旗津熱門景點遊玩，營運時間平日13時至16時45分，假日自中午12時至18時45分，班距時間為每30分鐘一班，登船即送集章護照，集滿6枚限定印章（棧貳庫、海上巴士、旗津沙灘吧、高雄燈塔、旗津天后宮、旗津貝殼館），即可兌換限量聯名磁磚磁鐵一個，全票僅80元；搭乘主題渡輪海上巴士航班「棧貳庫↔旗津」及金棧遊港航班「夕陽線」、「亞灣線」，詳細開航時間、票價及預約方式，可至高雄市輪船股份有限公司FB及官網（https://reurl.cc/lZMAnY）查詢。

