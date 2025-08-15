為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    興達電廠煤倉3年自燃255次 高市府要求加設熱顯像儀監控

    高市府副秘書長王啟川率市府團隊進行聯合稽查。（高市消防局提供）

    2025/08/15 20:22

    〔記者蔡清華／高雄報導〕針對興達電廠煤倉長期堆置引發自燃風險，高雄市政府今天（15日）下午由市府副秘書長王啟川率領消防局、環保局、經發局及勞安單位進行跨局處聯合稽查，全面檢視各項安全與管理措施，王啟川要求廠區煤倉設置熱顯像儀等偵測設備，防範煤倉自燃。

    高雄興達電廠3、4號機去年10月停機，審計部報告指出，台電仍儲放9.47萬噸煤炭，且近3年發生255次自燃，今天市府進廠稽查。

    此次稽查由消防局重點檢查煤倉、運煤系統及相關消防設備，並確認防護設施是否正常運作；環保局針對可能產生之空氣污染物排放與異味影響進行檢測；經發局檢視電廠相關執照的發放與管理情形；勞安單位評估現場巡檢人員進入儲煤區之作業安全，並督導業者落實職業安全防護措施。

    台電表示，由於燃煤在存放過程易與空氣發生氧化反應釋放熱量，溫度升高便會產生水蒸氣等白煙，形成蓄熱升溫現象，並非火災，另電廠人員於巡查發現異狀時均立即處理，未曾發生致災意外。

    王啟川也當場指示，希望台電如發生異狀時，應落實與消防單位間之通報及聯繫機制，並於煤倉設置熱顯像儀等高科技設備即時監測溫度，煤倉外設置微感監測器監控空氣品質，並落實堆煤分層壓實作業，減少空氣滲入，各局處也應依期依規進行檢查，督促興達電廠落實安全、環保與勞安管理，防範煤倉自燃與相關災害，保障市民健康與周邊環境品質。

