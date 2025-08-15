為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台東體中棒球設施風災損毀 黃建賓爭取教育部會勘補助

    台東體中受損嚴重，立委黃建賓將與國教、體育署會勘並要求解決。（台東體中歐教練提供）

    2025/08/15 20:16

    〔記者劉人瑋／台東報導〕國立台東大學附屬體育高級中學（台東體中）是培養許多棒球好手的重要搖籃，但在這次楊柳颱風中，棒球訓練設施遭到嚴重損毀，立法委員黃建賓指出，已連繫校方了解受損狀況，並立刻安排下周與教育部及校方共同會勘，希望盡速爭取經費協助校方復原。

    黃建賓指出，已與台東體中陳校長、歐教練聯繫了解相關受損情形，根據校方初步評估，牛棚天頂幾乎損壞、全壘打牆被吹倒、室內草皮也有損毀，光是棒球設施維修經費可能就要1、200萬元，加上其他校園設施維修費用，校方難以獨力負擔。

    黃建賓表示，國立台東體中屬教育部體育署管轄，已經與教育部國教署、體育署聯繫，轉知校園受損情形，並將於下週二前往台東體中會勘，了解校方實際需求。黃建賓也強調，將要求教育部全力支援校方重建經費，盡速復原相關設施，確保台東體中的孩子們有個安全、安心的訓練場地。

    此外，黃建賓也提到，這次楊柳颱風造成台東大規模農損，他與台東縣府第一時間便共同向中央爭取全品項補助，目前農業部也已公告，台東縣全縣為農產業天然災害現金救助及低利貸款地區；另外災後重建特別條例也於今天在立法院三讀通過，在他強力爭取下，台東明確列入特別條例的條文說明中。黃建賓強調，會為台東持續爭取各項補助，協助台東災後重建及提升防災韌性，為鄉親爭取應有的公平與權益。

    台東體中受損嚴重，屋頂都被掀翻。（台東體中歐教練提供）

    台東體中屋頂都被掀翻，只剩下鋼架。（台東體中歐教練提供）

    台東體中受損嚴重，國教署、體育署將於下週二前往會勘。（台東體中歐教練提供）

