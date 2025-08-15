為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    颱風連3年摧殘大樹！台東森林公園變另類「野鴨樂園」

    2025/08/15 20:17
    園內眾多湖泊皆成野鴨樂園。（記者劉人瑋攝）

    園內眾多湖泊皆成野鴨樂園。（記者劉人瑋攝）

    園內眾多湖泊皆成野鴨樂園。（記者劉人瑋攝）

    園內眾多湖泊皆成野鴨樂園。（記者劉人瑋攝）

    園內眾多湖泊皆成野鴨樂園。（記者劉人瑋攝）

    園內眾多湖泊皆成野鴨樂園。（記者劉人瑋攝）

    入口處榕樹遭颱風吹倒。（記者劉人瑋攝）

    入口處榕樹遭颱風吹倒。（記者劉人瑋攝）

    入口處榕樹遭颱風吹倒。（記者劉人瑋攝）

    入口處榕樹遭颱風吹倒。（記者劉人瑋攝）

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東森林公園在楊柳颱風時也受害嚴重，數萬棵樹木這次大多折枝，入口廣場內的大榕樹則隨風倒下。園方表示，連續3年颱風，如今大樹多折損或折枝「縮水」。園方如今休園整理，僅少數民眾誤入或無視才入園，但遊客一少、動物就多，本就有眾多水鳥的水域，野鴨更是活動頻繁。

    雖說是休園，但許多遊客還是看到巷子、小路就進入，只是相對往常，遊客少得許多，成群野鴨悠閒游水，從鷺鷥湖到琵琶湖處處可見，亦比往常更多，儼然成鴨樂園。

    園方表示，和尼伯特風災相比，程度緩和太多，但許多樹木折枝，連園內最大的2棵榕樹都倒地，目前正思索挽救之道，再者，如今仍在修整中，多數遊園步道已清除，僅剩綠水橋一側仍有部分倒木，湧流滿溢至步道難以行走，預計星期一可正常開園。

    鷺科鳥類飛越彩虹。（記者劉人瑋攝）

    鷺科鳥類飛越彩虹。（記者劉人瑋攝）

    夕陽西下、彩虹水天相映，鴨群在其中戲水。（記者劉人瑋攝）

    夕陽西下、彩虹水天相映，鴨群在其中戲水。（記者劉人瑋攝）

    綠水橋入口及步道處處倒木、斷枝及落葉。（記者劉人瑋攝）

    綠水橋入口及步道處處倒木、斷枝及落葉。（記者劉人瑋攝）

    綠水橋入口及步道處處倒木、斷枝及落葉，積水加上地下水溢出路面。（記者劉人瑋攝）

    綠水橋入口及步道處處倒木、斷枝及落葉，積水加上地下水溢出路面。（記者劉人瑋攝）

    園內步道處處倒木、斷枝及落葉，如今已多收拾完畢。（園方提供）

    園內步道處處倒木、斷枝及落葉，如今已多收拾完畢。（園方提供）

    園內步道處處倒木、斷枝及落葉，如今已多收拾完畢。（園方提供）

    園內步道處處倒木、斷枝及落葉，如今已多收拾完畢。（園方提供）

    綠水橋入口及步道處處倒木、斷枝及落葉。（園方提供）

    綠水橋入口及步道處處倒木、斷枝及落葉。（園方提供）

    放置物品的貨櫃有數噸之重，也被颱風吹襲移動數十公尺、阻礙道路。（園方提供）

    放置物品的貨櫃有數噸之重，也被颱風吹襲移動數十公尺、阻礙道路。（園方提供）

