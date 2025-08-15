像松果卻會電人！他曬「1垂掛小物」 網：童年陰影

老式日光燈推式開關，外型酷似松果子，由於絕緣防護不足，經常在操作瞬間被電。（圖翻攝自臉書「爆廢公社2公開版」）

2025/08/15 20:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕老式日光燈推式開關，因外型酷似「松果」，又容易在操作時「送電療」，成為不少台灣人童年難忘的居家記憶。這種開關雖已逐漸退出，但近日一張照片再度勾起網友的集體回憶，留言區更變成「觸電經驗分享大會」。

一名網友在臉書「爆廢公社2公開版」貼出外婆家三合院的照片，只見天花板垂下一條扭紋電線，末端掛著金屬外殼的松果子狀開關，側邊突出的塑膠把手可左右推動，切換大燈或小夜燈，置中則關閉。原PO笑稱：「這沒被電過的，不要說你用過」，並附上「#時代的眼淚」標籤。

照片曝光後，不少人分享自身遭電經歷，「小時候常被電到有陰影」、「洗完手去開燈，包你精神全來」、「睡夢中上廁所順便做電療」、「被電到手黏住，只好整個燈座扯下」、「切換時比燈管還亮」。也有人形容它是「最早的低周波按摩器」、「會電人的松果子」。

當然，也有幸運兒表示從未受過驚嚇：「用過但沒被電過」、「蛤？這個會電人？我沒被電過欸」、「用過，但運氣好沒事」。

