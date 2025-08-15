週六烈日當空 高溫飆36度注意防曬

週六各地大多晴朗穩定。（記者方賓照攝）

2025/08/15 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕週六陽光普照各地天氣晴朗，午後山區有雷陣雨；高溫飆36度，紫外線指數全台皆為「過量級」，外出活動注意防曬。

中央氣象署預報，週六各地大多晴朗穩定的天氣，環境吹偏東風，迎風面基隆北海岸、東北部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後雲林以南地區、中部以北近山區平地及其他山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請留意午後天氣變化。

溫度方面，週六東半部高溫約31至33度，西半部普遍可以來到34至35度，尤其桃竹地區及南部近山區有36度左右高溫，感受高溫炎熱，中午前後紫外線偏強，甚至來到危險等級，外出請注意做好防曬並多補充水分。離島天氣，澎湖、金門、馬祖為晴時多雲；澎湖氣溫26至32度，金門氣溫27至33度，馬祖氣溫27至31度。

另外氣象署提醒，偏東風影響，基隆北海岸、桃園、東南部地區及恆春半島、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；大台北地區亦有較強陣風，請注意。

天氣風險公司指出，受太平洋高壓外圍偏東風影響，週六各地為晴時多雲，迎風面東北角、東半部及恆春半島在晨間受海上對流移入影響，局部有短暫陣雨，午後受熱力作用，近山地區易有短暫雨或雷雨發生，午後雷雨較集中於山區，午後建議民眾不要往山區進行活動。各地天氣穩定，藍天白雲、陽光露臉，因雲量偏少，白天高溫明顯，且體感溫度炎熱，大台北地區及西半部內陸地區受東風沉降作用影響，有36度或以上高溫出現，外出在外或戶外工作者請多補充水分，並做適時的休息，以免中暑、熱衰竭。

紫外線指數部分，週六全台各縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週六東半部高溫約31至33度，西半部普遍34至35度，桃竹地區及南部近山區有36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週六全台各縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

