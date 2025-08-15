為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風重創台東 農業部公告4項受損作物免現勘

    立委陳瑩（中），莊瑞雄（左）與農業部協調後，農業部今宣佈全縣全品項現金救助。（立委莊瑞雄服務團隊提供）

    立委陳瑩（中），莊瑞雄（左）與農業部協調後，農業部今宣佈全縣全品項現金救助。（立委莊瑞雄服務團隊提供）

    2025/08/15 19:29

    〔記者劉人瑋／台東報導〕楊柳颱風過境台灣，造成台東農業損失慘重。昨（14日）立委陳瑩與莊瑞雄，隨即向農業部長陳駿季提出建議，希望農業部盡速公告台東農損「全縣全品項」且「免現勘」。農業部今（15日）公告因應楊柳颱風農損除稻米「全縣全品項」現金救助，且香蕉、文旦柚、番荔枝（鳳梨釋迦、釋迦）及番石榴項目「免現勘」。陳瑩感謝農業部快速回應農民受災需求，協助台東農民渡過難關。

    由於目前稻米正插完秧，淹水基本無受損。農業部今天公告現金救助-台東縣「農產業全品項（稻米除外）」，且香蕉、文旦柚、番荔枝（鳳梨釋迦、釋迦）及番石榴救助，經農業部114年4月18日種植客觀證明文件，得「免勘查」，才能避免協助農民過程中發生任何疏漏。陳瑩表示，農損救助相較於一夕全毀的作物，只是減少農民損失，讓農民稍微喘口氣，能繼續努力復耕。

    楊柳颱風造成台東鳳梨釋迦及釋迦（番荔枝）災情慘重，落果率高達六至七成，大目釋迦中期果幾乎全毀；香蕉園則成片倒伏、攔腰折斷，蕉農一年心血瞬間化為烏有；番石榴果樹在狂風中枝條折裂，果實多數被擊落；文旦正值中大果期，枝幹被強風吹斷，大量果實散落，果農望著受損果園，心中滿是無奈與痛惜。陳瑩表示，農民恢復生產過程中，可能面臨資源調度需求，農業部也同時提出「低利貸款免息或展延」措施，減輕農民負擔。

    依據農業部統計，楊柳颱風造成的農業災情，由農糧署、畜牧司及漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（截至8月14日17時），估計總損失達3億5,540萬元。其中台東災情首當其衝，損失約3億元，農業部除農損補助及低利貸款協助外，針對農、漁、畜牧產業受到颱風衝擊的影響，也提出相關協助方案與措施。陳瑩強調，農民仰賴天候耕作，極端氣候的風雨無情，讓辛苦的付出瞬間化為泡影，農民面對天災損失只能無奈嘆息。這次楊柳颱風有8成5的農損在台東，政府應該做農民堅強的後盾，協助農民重整生產，盡快恢復農園與家園的生機。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播