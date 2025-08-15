豬肉價格估年底前逐步回穩 冷凍肉品公會每月釋出萬頭加工用台灣豬

農業部協調冷凍肉品商業公會，因應農曆7月中元與接下來的中秋節豬肉消費高峰需求，將於8、9兩月每月釋出加工用的台灣豬1萬頭，並優先供應給傳統市場與家庭消費。（資料照）

2025/08/15 19:15

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災導致多家養豬場受損，還有疫病等致育成率欠佳，台灣豬供應吃緊，進入豬肉需求高峰的農曆七月與中秋節，農業部今天（15日）和冷凍肉類商業同業公會協調，8、9月每月釋出原要採購加工用的國產豬1萬頭，優先供應傳統市場與家庭需求，增加肉品市場休市日，以利中元需求。

依畜產會統計，近期台灣毛豬每日拍賣頭數平均約1.8萬頭到1.9萬頭，較過往的平均約2萬頭到2.1萬頭，每日減少至少1千頭，隨著豬隻供應吃緊，以及即將進入農曆七月、中秋節等傳統豬肉需求旺季，8月迄今平均每公斤拍賣價格超過110元。

為穩定節期需求，農業部畜牧司司長李宜謙說，除請國內養豬最大場台糖8月增供毛豬650頭，今天也和冷凍肉品公會達成協議，冷凍肉品公會將協調國內加工肉品廠8、9兩個月每月減少原要採購加工用的國產豬1萬頭，這些豬隻將釋出優先供應給傳統市場與一般消費家庭使用，之後也會視整體供應情況與市況滾動協調是否延長。

李宜謙說，也和產業達成協議，新增8月27日為本月肉品市場休市日，9月也可能會再增加休市時間，確切時間還待進一步和產業討論確定，希望透過增加休市日，讓豬隻可延後到中元節等需求高峰再釋出，以滿足民生需求。

李宜謙說，隨相關原要加工用的台灣豬釋放到傳統消費市場，還有台糖增加供應，還有育成的豬隻逐步供應等，接下來每月市場的毛豬供應頭數將增加1萬頭到1.2萬頭到傳統市場，豬價有望於年底逐步平穩。

對於小豬下痢病等疫病影響育成率，農業部說，為協助養豬產業提升產能，已召集相關單位結合各機關量能成立豬隻育成應對小組，就防疫、精準營養及豬隻飼養管理等多元面向進行輔導，強化產業經營韌性。

