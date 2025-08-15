物價上漲 桃市提報修正綠捷費用至1216億、增幅2成3

桃園捷運綠線截至去年底已花費543億餘元，圖為地下段施工情形。（記者謝武雄攝）

2025/08/15 19:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運綠線工程原先規劃經費為982.64億元，中央補助397.44億元，受物價上漲影響，桃園市政府於今年6月向交通部提報修正計畫，依修正後計畫內容，總經費上調至1216.16億元，增加233.52億元、調幅23.76%，也爭取中央再增加補助182.16億元，目前中央雖未明確回應，但市府強調有信心獲中央核定。

捷運工程局工程管理科長莊建銘表示，相較於高雄黃線捷運經費增加6成、桃園鐵路地下化增加7成，綠捷僅增加約24%可說是控管得宜，加上物調、疫情等不可抗力因素，因此綠線修正計畫有信心獲中央核定；另捷運綠線考量市民需求採分段通車策略，也有助於增加票箱收益，另軌道基金於今年發行債券也可減少利息支出。

另捷運財源籌措方式除票箱收益外，尚包含租稅增額融資、TOD土地開發及業外收入等，參考國內外捷運營運單位經驗，業外廣告為主要收益來源之一，未來捷運綠線各車站設置「月台門廣告顯示器」，並用心規劃廣告燈箱，也在捷運場站增設賣店以及在高架橋墩賣廣告，未來營運時將滾動式檢討增加收入。

決算報告指出，捷工局提報修正計畫，除調高興建總經費外，通車營運年運量由5700萬餘人次降至5400萬餘人次；年營業毛利預估也由11億元降至5.2億元，致預期通車後每日平均運量由12.77萬人次增至13.86人次始能達到損益平衡，市府應研謀因應措施，以確保捷運建設永續經營。

