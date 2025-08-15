為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    物價上漲 桃市提報修正綠捷費用至1216億、增幅2成3

    桃園捷運綠線截至去年底已花費543億餘元，圖為地下段施工情形。（記者謝武雄攝）

    桃園捷運綠線截至去年底已花費543億餘元，圖為地下段施工情形。（記者謝武雄攝）

    2025/08/15 19:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運綠線工程原先規劃經費為982.64億元，中央補助397.44億元，受物價上漲影響，桃園市政府於今年6月向交通部提報修正計畫，依修正後計畫內容，總經費上調至1216.16億元，增加233.52億元、調幅23.76%，也爭取中央再增加補助182.16億元，目前中央雖未明確回應，但市府強調有信心獲中央核定。

    捷運工程局工程管理科長莊建銘表示，相較於高雄黃線捷運經費增加6成、桃園鐵路地下化增加7成，綠捷僅增加約24%可說是控管得宜，加上物調、疫情等不可抗力因素，因此綠線修正計畫有信心獲中央核定；另捷運綠線考量市民需求採分段通車策略，也有助於增加票箱收益，另軌道基金於今年發行債券也可減少利息支出。

    另捷運財源籌措方式除票箱收益外，尚包含租稅增額融資、TOD土地開發及業外收入等，參考國內外捷運營運單位經驗，業外廣告為主要收益來源之一，未來捷運綠線各車站設置「月台門廣告顯示器」，並用心規劃廣告燈箱，也在捷運場站增設賣店以及在高架橋墩賣廣告，未來營運時將滾動式檢討增加收入。

    決算報告指出，捷工局提報修正計畫，除調高興建總經費外，通車營運年運量由5700萬餘人次降至5400萬餘人次；年營業毛利預估也由11億元降至5.2億元，致預期通車後每日平均運量由12.77萬人次增至13.86人次始能達到損益平衡，市府應研謀因應措施，以確保捷運建設永續經營。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播