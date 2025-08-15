打造高雄郵輪母港 議員及業界籲成立跨局處「郵輪母港推動平台」

高市議會今召開「打造高雄郵輪母港新願景公聽會」。（記者葛祐豪翻攝）

2025/08/15 19:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕近年高雄積極發展國際郵輪母港，市議會今（15）日召開「打造高雄郵輪母港新願景公聽會」，議員及業界都建議成立跨局處「郵輪母港推動平台」，爭取國際郵輪設定高雄港為母港。

這場公聽會由市議員邱于軒主持，她指出，113年度基隆港船舶數為331艘、旅客人數達78萬次，而高雄港僅59艘，旅客人數9萬人次，兩者有明顯落差。近年高雄積極發展國際郵輪母港，因「莎倫娜號」、「領航星號」等事件，凸顯地方部門整合不足，影響城市觀光與品牌形象。

邱于軒建議成立跨局處「郵輪母港推動平台」，召集觀光局、海洋局、交通局等單位，減少多頭馬車，提升橫向協調與應變速度，並結合一站式旅客服務、岸上行程加值、停留時間延長、在地旅宿與導覽串聯。

立委柯志恩表示，從高雄搭郵輪前往日本、韓國，會比基隆港多一天，所以高雄郵輪行程可往南邊國家進行規劃；樹德科大休閒與觀光管理系助理教授楊志中也認為，加強橫向聯繫，需要市府更高的位階來主導，定期進行業務分配與檢討。

台灣國際郵輪協會理事兼人才培訓接待小組召集人吳繼文提到，中型郵輪一艘滿載2500人，一天可創造700萬台幣產值，若一年來100艘，比演唱會經濟更好，高雄港可以發展菲律賓、越南等航線，「市府需要整合相關郵輪業務建立一個平台，由市長直接指揮」。

山富旅行社副總趙明璋表示，基隆港有很多母港和停靠，但90%都是包船航線，是否會從高雄港出發，其實是市場考量；港務公司則表示，針對上次香港客迷航，有進行調整，為吸引船舶到港，收取費用上也給予優惠減免，希望帶動使用量。

市府積極爭取國際郵輪設定高雄港為母港。（港務公司提供）

