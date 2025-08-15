為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    打造高雄郵輪母港 議員及業界籲成立跨局處「郵輪母港推動平台」

    高市議會今召開「打造高雄郵輪母港新願景公聽會」。（記者葛祐豪翻攝）

    高市議會今召開「打造高雄郵輪母港新願景公聽會」。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/08/15 19:08

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕近年高雄積極發展國際郵輪母港，市議會今（15）日召開「打造高雄郵輪母港新願景公聽會」，議員及業界都建議成立跨局處「郵輪母港推動平台」，爭取國際郵輪設定高雄港為母港。

    這場公聽會由市議員邱于軒主持，她指出，113年度基隆港船舶數為331艘、旅客人數達78萬次，而高雄港僅59艘，旅客人數9萬人次，兩者有明顯落差。近年高雄積極發展國際郵輪母港，因「莎倫娜號」、「領航星號」等事件，凸顯地方部門整合不足，影響城市觀光與品牌形象。

    邱于軒建議成立跨局處「郵輪母港推動平台」，召集觀光局、海洋局、交通局等單位，減少多頭馬車，提升橫向協調與應變速度，並結合一站式旅客服務、岸上行程加值、停留時間延長、在地旅宿與導覽串聯。

    立委柯志恩表示，從高雄搭郵輪前往日本、韓國，會比基隆港多一天，所以高雄郵輪行程可往南邊國家進行規劃；樹德科大休閒與觀光管理系助理教授楊志中也認為，加強橫向聯繫，需要市府更高的位階來主導，定期進行業務分配與檢討。

    台灣國際郵輪協會理事兼人才培訓接待小組召集人吳繼文提到，中型郵輪一艘滿載2500人，一天可創造700萬台幣產值，若一年來100艘，比演唱會經濟更好，高雄港可以發展菲律賓、越南等航線，「市府需要整合相關郵輪業務建立一個平台，由市長直接指揮」。

    山富旅行社副總趙明璋表示，基隆港有很多母港和停靠，但90%都是包船航線，是否會從高雄港出發，其實是市場考量；港務公司則表示，針對上次香港客迷航，有進行調整，為吸引船舶到港，收取費用上也給予優惠減免，希望帶動使用量。

    市府積極爭取國際郵輪設定高雄港為母港。（港務公司提供）

    市府積極爭取國際郵輪設定高雄港為母港。（港務公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播