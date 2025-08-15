龍潭三和里民反對4高壓電塔通過 台電：全部地下化技術不可行

台電16萬1仟伏特龍顯聖亭線輸電線路，龍潭三和里1至4號電塔位置模擬圖。（台電公司輸變電工程處北區施工處提供）

2025/08/15 19:17

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區的台電16萬1仟伏特龍顯聖亭線輸電線路，將於楊銅路、龍新路埋設超高壓電纜，規劃蓋8座架空高壓電塔，其中4座在三和里內，里長謝金棋今在龍潭區基層座談會反映居民持反對態度，擔憂高架電塔破壞當地農地、景觀，且未來龍新路施工沒有替代道路，影響居民通行，盼電塔能地下化，降低衝擊。

台電公司輸變電工程處北區施工處副處長藍宏智回應，為強化南桃園地區民生及產業發展供電韌性，及供應龍潭科學園區、渴望園區穩靠電源，需新建線路提升區域供電可靠度，過去與市府、居民討論，2021年改採部分地下化進行，若全部地下化，技術不可行。

據規劃，該輸電線路全長6.8公里，起點從龍顯變電所引出，1至4號電塔採架空線路引接至龍新路三和段，再沿楊銅路二段施設地下電纜共5公里，10至13號電塔再以架空線路至龍科路的聖亭變電所。

藍宏智說，因中原路、渴望三路下方已埋設密布電力、電信、自來水管線系統，加上路幅限制，無法下地，若從後方產業道路施作，新和路彎路多、高地落差大，管線錯綜橫交，評估也不可行；關於龍新路規劃，與施工廠商商量，會就居民進出動線妥為規劃，交維規劃也會送市府審查；架空輸電線路施工補償回饋，依台電「促協金執行要點」規定，每公里50萬元計算。

市長張善政表示，龍潭除了是桃園的算力中心，還有龍潭科學園區，竹科管理局和台積電主管近期要來市府拜會，若台積電繼續在龍科擴充，也是有電力需求，大家一起支持台電基礎建設，但台電也有義務聆聽地方聲音，一起把事做好。

桃園市龍潭區三和里長謝金棋（右邊站者）今反映居民反對里內設立高壓電塔。（記者黃政嘉攝）

台電公司輸變電工程處北區施工處副處長藍宏智（右邊站者）說明龍顯聖亭線輸電線路，若要全部地下化，技術不可行。（記者黃政嘉攝）

