「.taipei」網域驚見情色、博弈網 北市府：已下架

2025/08/15 19:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府為行銷台北及彰顯北市數位城市與數位版圖，持續推動「.taipei」網域，不過審計報告指出，一般民眾註冊數共6079個網域當中，有5個網站內容涉及線上博弈或散布情色文字等違規行為。台北市資訊局指出，目前違規網頁已全數下架。

審計報告指出，截至2024年底，「.taipei」網域註冊數共6473個，扣除市府各機關單位網站數394個，一般民眾註冊數6079個，逐一搜尋檢視各網址使用情形，卻發現當中5個網站刊登有足球投注、線上博弈、線上博彩及情色小說等相關訊息，疑涉經營線上博弈或散布情色文字等違反法律規定情事，監督管理機制有待強化。

資訊局回應，「.taipei」跟「.tw, .uk, .tokyo」等相同，均屬頂級網域，「.taipei」是台灣唯一獲得ICANN授權的頂級城市域名，這是一項在國際上也廣獲認可的成就，而所有的頂級網域都採使用者自行申請制，各種違規之虞的情形並不少見。

有關網域內容，參考我國「.tw」網域的機制，若收到檢舉或發生相關爭議，須由具管轄權的主管行政機關裁處，或依司法機關判決，方得要求營運廠商停止解析。北市政府資訊局為了積極維護北市在網路世界的正面形象，配合審計查核中發現且違法事證明確的網域，已依「.taipei」管理政策要求營運廠商停止其解析與使用，目前網頁均已下架。

