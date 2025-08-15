大學分科測驗放榜 美女歌神蔡依璇錄取成大政治系

蔡依璇外型亮眼，還有一副好歌喉。（永慶高中提供）

2025/08/15 18:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年大學分科測驗放榜，嘉義縣立永慶高中表現優異，國立大學錄取率近五成，其中屢次在學校「永慶好聲音」歌唱比賽奪冠的蔡依璇，外型亮眼，歌聲悅耳動聽，錄取錄取成功大學政治系，如願考取第一志願。

蔡依璇課業學習認真，擁有一副好歌喉，多次在歌唱比賽奪冠，但她長期飽受偏頭痛折磨，仍堅持完成課業與複習，歷經5個月的身心煎熬，終於考上心中理想學校。

永慶高中校長郭春松說，學生在分科測驗錄取成功大學、中興大學、高雄大學、高雄師範大學、台南大學、嘉義大學、暨南國際大學、屏東大學、台東大學及台中教育大學等學校。

錄取中興大學企業管理系的李宥漢，因學測數學成績未達理想，而未能進入目標商管科系，但未氣餒，主動尋求師長與同儕協助，積極補強弱項，在分科測驗迎頭趕上，成功圓夢。

郭春松說，學校秉持「尊重差異、適性發展」的教育理念，學生錄取科系分布涵蓋數學理工、資訊工程、教育、中外文、觀光休閒、商管數據分析、政治學、風險管理與保險學系等多元領域，而有5位學生錄取國立嘉義大學，顯示學校與在地大學緊密連結，也呼應「深耕在地、放眼未來」的辦學理念，未來將持續深化與嘉義大學的合作，推動課程銜接與資源共享。

蔡依璇（中）多次在永慶高中歌唱比賽奪得冠軍。（永慶高中提供）

