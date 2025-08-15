為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    看攏無！妻子手繪採買清單 他買香腸竹筷被打槍…原來要「這1物」

    妻子畫的代購商品讓老公看不懂，意外掀起網友熱議。（圖擷取自X/@info_ymcat）

    妻子畫的代購商品讓老公看不懂，意外掀起網友熱議。（圖擷取自X/@info_ymcat）

    2025/08/15 20:54

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日，日本網友分享一張妻子要求代購的便條內容，但物品僅用插畫表示，讓網友不解上網求助。男子後來買了香腸和竹筷卻被打槍，妻子才說，她需要的是「精靈馬」。

    日本網友「迎霧狼慢」發文指出，妻子只給了一張畫有長條形物體、插著四根腿的紙條，要求他買回來。迎霧狼慢看不懂，只能上網求助。對此，網友們腦洞大開表示，「馬克紐森椅子」、「我猜是香腸加牙籤」、「毛豆或是豆芽菜？」更有不少網友附上卡通圖樣。

    事後，迎霧狼慢也更新後續，後來買了香腸加筷子，但老婆還是說買錯了……原來圖片裡的的東西是「精靈馬」。當時正值日本盂蘭盆節前夕，而精靈馬是日本民俗信仰中用來接送祖先的道具，通常以黃瓜或茄子插上竹筷製成，象徵祖先的交通工具。

    雖然搞了一場烏龍，但老婆的插畫意外掀起熱議。迎霧狼慢便把這個圖案做成衣服、吊飾等在網路上販售，更承諾收益都將歸老婆所有。

    精靈馬是日本民間用來接送祖先的道具。（圖擷取自X）

    精靈馬是日本民間用來接送祖先的道具。（圖擷取自X）

