    首頁　>　生活

    高雄旗津海軍造船廠技工宿舍 變身獨立書店

    海軍第4造船廠單身技工宿舍修復後的外觀。（中山大學提供）

    海軍第4造船廠單身技工宿舍修復後的外觀。（中山大學提供）

    2025/08/15 18:11

    〔記者許麗娟／高雄報導〕廢棄多時的海軍第4造船廠單身技工宿舍，近10年來在中山大學社會學系USR團隊的改造下，蛻變為涵蓋長照據點、駐村藝術家工作室、多元友善廚房、青年培力站等複合場域，今（15）日最後一塊拚圖「第3寢室」也正式以「旗津tha̍k冊2.0」亮相，也是旗津島上唯一的獨立書店。

    中山大學指出，去年起USR計畫夥伴攜手第一社大講師群、水電進階班與水電義工團、獨立書店小幫手等，共同改造技工舍第3寢室，書店修復原有技工寢室木窗，並以舊木再生製成書架、木桌及窗邊閱讀角落等，獨特的海邊書香氛圍，提供當地居民、學子閱讀園地，也盼能吸引更多喜愛慢旅行的遊客停留。

    中山USR計畫主持人暨社會學系教授楊靜利指出，團隊以技工舍為計畫實踐場域基地，連結在地職人、校園師生和社區居民，致力推展技藝傳承、高齡照護、環境永續和社區創生等課題，今日正好見證十年來活化改造的成果。

    高雄市第一社區大學主任顏惠珠表示，技工舍的新場域會是第一社大在旗津的重要社區據點，未來的課程重點是將在地人力培訓成專業講師，「以在地教在地」，孵化旗津公共教育人才。

    旗津tha̍k冊店長蕭孟曲有感而發地說，「希望書店不只是賣書，而是一個人、事、物交流的平台」，tha̍k冊6年前即在旗津通山路的老屋落地營運，不斷深耕在地閱讀能量，此次搬新家進駐技工舍，希望更多人將注意力從觀光鬧區移轉至南邊的沙仔地，探索更多元的文化民情。

    原第3寢室由「旗津tha̍k冊2.0」進駐，並於今日開幕。（中山大學提供）

    原第3寢室由「旗津tha̍k冊2.0」進駐，並於今日開幕。（中山大學提供）

    「旗津tha̍k冊2.0」也是旗津島上唯一的獨立書店。（中山大學提供）

    「旗津tha̍k冊2.0」也是旗津島上唯一的獨立書店。（中山大學提供）

    技工宿第3寢室改造前（左）與活化改造後（右）。（中山大學提供）

    技工宿第3寢室改造前（左）與活化改造後（右）。（中山大學提供）

    
    
