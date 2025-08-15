超商零錢捐公益 弱勢週末可領1天3餐

藝人佩甄（中）召公益零錢捐。（記者胡舜翔攝）

2025/08/15 17:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕單親媽用「這張卡」撐起4口之家！人安基金會為助弱勢三餐溫飽，與7-ELEVEN合作，推「愛 catch you 食在幸福」門市零錢捐公益活動，並提供專屬icash2.0卡，讓寒士們在平安站無法送餐的假日，去門市挑選喜好的便當、麵包或營養飲品，1年可兌領逾3萬餐次。

藝人佩甄10年來也多次協助人安基金會募款，她表示，沒想到科技也讓公益更即時更有力，並聽聞高雄楠梓有街友也拿出多日工作賺的200元捐給平安站，希望盡一己之力，感動之餘更想到自己人生低潮時，獲綜藝大哥徐乃麟重用，留在身邊主持，成功轉型，感念乃哥恩情之餘，也號召眾人一起幫助弱勢度過人生逆境。

請繼續往下閱讀...

獨立照顧年邁母親與2名年幼孩子的34歲曾姓單親媽媽也現身說法，因收入不穩、工時零碎，還需要在家人身邊照顧，而錯過平安站發餐時段，幸人安送來及時雨，透過icash2.0卡可自由領餐，解決全家溫飽問題，如今受輔導準備創業賣雞蛋糕，她說：「在最困難的時候帶來希望，也讓孩子看到努力生活的榜樣。」

人安基金會表示，全台設立27處平安站，提供街友、單親媽媽、清寒學子及社會邊緣人防飢、防寒、防病等支持，但近年供餐一直遇到人力不足、假日無法供餐問題，還有弱勢因取餐距離限制及錯過供餐時間等，這次與7-ELEVEN合作，受助者可透過發放的icash2.0卡至門市於週末領取一日三餐，另也可透過線上掌握領餐狀況，遇到多次未領餐的對象也能及時追蹤狀況給予協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法