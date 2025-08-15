為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    明高溫炎熱注意防曬 未來兩週熱帶擾動活躍

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    2025/08/15 18:03

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天注意高溫炎熱的天氣！中央氣象署預報，明天（15日）各地仍是晴到多雲的天氣，午後中南部有局部短暫雷陣雨。不過氣象署的長期預報也顯示，未來兩週南方水氣多，西北太平洋熱帶擾動活躍，要注意有無熱帶性低氣壓或颱風的生成。

    氣象署預報員張竣堯表示，明天的天氣和今天類似，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後雲林以南地區、中部以北近山區平地及其它山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率。

    「週日（17日）起一連三天受南方水氣北移影響，各地較容易有雨」，張竣堯特別指出，南部要注意局部短延時豪雨發生的機率，東南部及屏東地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

    張竣堯說，下週三（20日）之後又恢復偏乾且炎熱的天氣，各地大多晴到多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。他也指出，週末兩天西半部高溫可達34度到35度，北部、南部近山區有36度以上高溫，需特別注意。

    氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，受到南方雲系影響期間，南部及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且未來兩週西北太平洋熱帶擾動較為活躍。

    張竣堯表示，先從未來一週的預測來看，目前菲律賓東方海面、南海共有兩個一般低壓帶，對於台灣的影響偏低，而在南海的低壓帶比較有機會增強為熱帶性低氣壓，但就算增強成熱帶性低氣壓甚至是颱風，也預計會往中南半島移動，對台灣無直接影響。

    張竣堯指出，而菲律賓的東方的低壓帶發展狀況不樂觀，對台灣沒有太直接影響，不過目前各種狀況變動都很大，仍需要多留意氣象署的預報。

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

