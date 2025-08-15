買1盒再為您捐1盒 台南中秋公益送文旦助弱勢

「中秋公益送文旦」活動號召各界支持台南在地果農，將台南優質文旦分送到弱勢家庭手中。（陳怡珍提供）

2025/08/15 17:59

〔記者蔡文居／台南報導〕中秋將近，為了讓弱勢家庭也能感受佳節溫暖與氛圍，今年已邁入第5年的「中秋公益送文旦」活動今天啟動，由台南市議員陳怡珍、陳亭妃服務團隊執行長蔡旺詮，以及「青果西施」台南市百業國際矅進學會創會理事長顏嘉縈共同發起，並與台南市社會局合作推出「您買一盒，我們再為您捐一盒」的公益計畫，號召各界善心人士與社團支持台南在地果農，將台南優質文旦分送到弱勢家庭手中。

南市社會局長郭乃文今天也出席表達支持，活動現場愛心匯聚，企業與社團紛紛響應，除了認購文旦禮盒，也透過捐贈方式將愛心加倍傳遞，現場氣氛溫馨熱烈。

請繼續往下閱讀...

陳怡珍表示，這項活動從第一年到現在，每一次都不僅幫助果農度過產季挑戰，也讓弱勢家庭在中秋節收到最真誠的祝福。今年特別是在丹娜絲風災重創之後，這份行動更具意義，「這不只是禮盒的傳遞，而是社會溫暖的循環」。

蔡旺詮說，活動目標為1000盒，捐出的禮盒將由社會局依序送達需要的家庭。「一盒文旦搭配馬可先生餅乾售價500元，買一盒我們就再捐一盒」的方式，讓每位參與者都能用行動支持在地，也能讓愛心加倍傳遞。

顏嘉縈則感謝眾多企業與團體熱情響應，尤其，今年因為文旦產量銳減的關係，馬可先生食品企業得知後，特別用行動支持，在禮盒中加上馬可先生的餅乾。同時，期許透過這次公益活動，拋磚引玉，讓更多人看見台南的愛與美。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法