    首頁　>　生活

    屏東青春祭開幕 青少年熱歌勁舞嗨翻椰林大道

    屏東青春祭開幕青少年熱歌勁舞（記者葉永騫攝）

    屏東青春祭開幕青少年熱歌勁舞（記者葉永騫攝）

    2025/08/15 17:56

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東青春祭連續三天在屏東公園舉行，青年學子熱歌勁舞展現活力屏東青春祭從今天起到17日在屏東公園舉行，現場有雙舞台，近百個隊伍參加演出，從熱舞到搖滾、從民謠到街舞，青春的節奏一刻都不停歇，讓屏東公園椰林大道，成為一場大型的青少年派對，屏東縣長周春米也到場參加，鼓勵青少年們展現青春和才華讓大家都看見，也讓整個場面熱相當熱烈，充滿青春的氣息。

    活動一開始由屏東各校高中的熱舞社、熱音社、民吉社學生一同演出青春祭主題曲《青春。夢》，學生社團與縣長同台演出，精彩的表演帶動整個氣氛，由每個隊伍輪流上台表演，展現自我，除了精彩演出外，亦設有近40個學生社團體驗攤位。

    縣長周春米表示，最近屏東下了好久的雨，但是青春無敵把太陽帶來了，看到大家的表演相當精彩，希望勇敢的展現自我，讓自己的才華讓大家看見。接著她也實地走訪學生社團攤位，體驗由學生自主設計的互動活動，如屏東女中「花生研滑社」滑板體驗、屏東高中「陶藝社」陶藝手作、內埔農工「拳擊社」拳擊體驗等，展現對學生創意的高度肯定與支持，現場氣氛熱烈，亦獲得青年學子熱烈回應。

    縣長周春米參觀學生的攤位（記者葉永騫攝）

    縣長周春米參觀學生的攤位（記者葉永騫攝）

    屏東青春祭開幕，縣長周春米與青少年一起熱歌勁舞（記者葉永騫攝）

    屏東青春祭開幕，縣長周春米與青少年一起熱歌勁舞（記者葉永騫攝）

