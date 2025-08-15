北捷遊憩公司首任總經理 前101營運長邱健吾出任

北捷遊憩公司首任總經理邱健吾。（北捷公司提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運公司今年成立北捷遊憩事業股份有限公司，歷經數月遴選，北捷遊憩公司今（15日）宣布，首任總經理由行銷企劃與觀光營運領域經驗豐富的前台北101營運長邱健吾擔任，即日起上任。

由北捷公司轉投資的北捷遊憩公司，今年7月1日成立，負責經營管理台北小巨蛋、兒童新樂園與貓空纜車等三座市民熟悉的重要公共場館。

北捷表示，本次總經理徵選歷時數月，自公開徵才、書面審查、專業評估至面談，過程公開透明，遴選標準聚焦於公共服務熱忱、創新經營能力與跨領域整合經驗。邱健吾為國立台灣師範大學圖文傳播研究所碩士，職涯橫跨國際4A廣告公司、媒體、公部門標案管理及大型營運單位，歷練完整、跨界深厚，尤其在台北101觀光事業營運期間的卓越表現，廣獲各界肯定。

北捷說，邱健吾擔任101營運長兼任觀景臺總監期間，將場域轉型為國際級景點，每年吸引逾300萬人次遊客，年營收高達18億元、淨利超過整棟大樓總利潤一半以上；並且推動IP自營商品，包括101造型瓶裝水、結合星雲大師墨寶的月曆與明信片；規劃如「高空露營」、「高怪萬聖節親子趴」等活動，並與東京晴空塔、大阪阿倍野、首爾塔等國際地標建立合作聯盟。此外，親自創作〈愛上101〉主題曲，將管理經驗轉化為小說《37秒的甜蜜》，展現敘事力與文化視野。

邱健吾也曾創辦電商平台，並擔任文化整合行銷公司「有故事股份有限公司」總經理，扭轉連年虧損實現盈餘；策劃多項具社會影響力專案，包括綠獎、十大傑出女性徵選、退輔會《榮光雙周刊》發行等，展現其整合資源、深耕內容與品牌打造的綜合能力。

邱健吾表示，北捷遊憩公司是公共資源創新營運的重要起點，期許結合市民需求與觀光思維，為台北打造更多元、友善、有溫度的城市體驗空間，讓小巨蛋更熱鬧、兒童樂園更好玩、貓空纜車更動人。首要任務要將三個場域建立明確的核心價值定位，兒童新樂園強調「歡樂」、貓空纜車訴求「浪漫」、小巨蛋則帶來「滿足與興奮」，這些情緒價值的精萃，就是「幸福」，期許北捷遊憩公司成為市民朋友的「幸福的加速器」。

他說，希望能迅速提升公司整體知名度與信賴感，未來三個場域所延伸出的新服務、新商機，即將展開的嶄新業務，皆是品質保證的象徵。

