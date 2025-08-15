澀谷斑馬線「坐地拍照」日本人看傻 網怒轟：別丟台灣人的臉

網友分享在東京澀谷著名十字路口「坐在馬路中央地板上拍照」的影片，並稱「超級好玩」，示意圖。（彭博）

2025/08/15 19:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕赴日旅遊拍照打卡已成為一種儀式，但若行為不當，恐引發爭議。網友分享在東京澀谷著名十字路口「坐在馬路中央地板上拍照」的影片，並稱「超級好玩」。影片一出，許多網友痛批此舉不僅妨礙通行、影響他人，也讓台灣形象受損。

網友昨日在Threads分享一段在東京澀谷知名的「十字路口」拍攝的影片。畫面中可見，她在綠燈亮起時迅速衝向斑馬線中央，當街坐在地上擺出各種姿勢拍照。影片中也出現不少路人拍照，甚至有人直接躺在地上取景，原PO則興奮寫下「超級好玩...」。

對於這樣的行為，有網友疑惑問「不太懂坐在地上拍照的用意」？原PO則回應「很多人在那邊都這樣玩喔，也算是體驗氣氛」。

然而影片一出，隨即引發大量網友撻伐，「不要丟台灣人的臉」、「難怪日本人越來越討厭觀光客」、「看了好尷尬，造成別人困擾還沾沾自喜」、「不要把自己的素質降低到像對面的好嗎」、「請不要說妳是台灣人」、「難怪現在去日本都覺得越來越不友善，就被你們這些蟯蟲害」。

此外，也有不少人指出，這種行為可能是受到中國社群平台如「抖音」與「小紅書」的影響，「這就是小紅書的影響，從道德水準層面把你變成中國人」、「又是抖音跟小紅書！這些人終於活成中國人的樣子了」、「抖音一響，父母白養」、「智商抖音化」。

甚至有日本網友也對此行為感到不滿，在X發文批評，「在澀谷的十字路口坐在地上拍照的台灣觀光客。這個是世界上最繁忙的交叉路口，可不是你的個人攝影棚。妨礙通行又危險，實在太惹人厭了」。

