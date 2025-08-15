為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澀谷斑馬線「坐地拍照」日本人看傻 網怒轟：別丟台灣人的臉

    網友分享在東京澀谷著名十字路口「坐在馬路中央地板上拍照」的影片，並稱「超級好玩」，示意圖。（彭博）

    網友分享在東京澀谷著名十字路口「坐在馬路中央地板上拍照」的影片，並稱「超級好玩」，示意圖。（彭博）

    2025/08/15 19:50

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕赴日旅遊拍照打卡已成為一種儀式，但若行為不當，恐引發爭議。網友分享在東京澀谷著名十字路口「坐在馬路中央地板上拍照」的影片，並稱「超級好玩」。影片一出，許多網友痛批此舉不僅妨礙通行、影響他人，也讓台灣形象受損。

    網友昨日在Threads分享一段在東京澀谷知名的「十字路口」拍攝的影片。畫面中可見，她在綠燈亮起時迅速衝向斑馬線中央，當街坐在地上擺出各種姿勢拍照。影片中也出現不少路人拍照，甚至有人直接躺在地上取景，原PO則興奮寫下「超級好玩...」。

    對於這樣的行為，有網友疑惑問「不太懂坐在地上拍照的用意」？原PO則回應「很多人在那邊都這樣玩喔，也算是體驗氣氛」。

    然而影片一出，隨即引發大量網友撻伐，「不要丟台灣人的臉」、「難怪日本人越來越討厭觀光客」、「看了好尷尬，造成別人困擾還沾沾自喜」、「不要把自己的素質降低到像對面的好嗎」、「請不要說妳是台灣人」、「難怪現在去日本都覺得越來越不友善，就被你們這些蟯蟲害」。

    此外，也有不少人指出，這種行為可能是受到中國社群平台如「抖音」與「小紅書」的影響，「這就是小紅書的影響，從道德水準層面把你變成中國人」、「又是抖音跟小紅書！這些人終於活成中國人的樣子了」、「抖音一響，父母白養」、「智商抖音化」。

    甚至有日本網友也對此行為感到不滿，在X發文批評，「在澀谷的十字路口坐在地上拍照的台灣觀光客。這個是世界上最繁忙的交叉路口，可不是你的個人攝影棚。妨礙通行又危險，實在太惹人厭了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播