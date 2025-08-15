路不成路！仁愛慈峰產業道走山破碎 投縣府規劃颱風季後修復

慈峰產業道路因走山，路面已破碎斷裂、路不成路。（民眾提供）

2025/08/15 16:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕仁愛鄉慈峰產業道路去年12月底走山封閉至今未修，路面扭曲變形，擋土牆裂開，當地居民改走只能小型車通行的私有茶園便道再接投89線力行產業道路出入，一旦颱風或下大雨，力行產業道路中斷，部落將成孤島。南投縣府表示，短期內以維持道路可通行為主，颱風季過後再規劃修復。

有「最爛公路」稱號的投89線力行產業道路，遇颱風下雨就經常有路段坍方、交通中斷，往來車輛須改走慈峰產業道路，但慈峰產業道路去年底走山，因路面和擋土牆滑動，路面破碎封閉至今未通，慈峰部落居民只能改走私有茶園的產業便道出入，坡度大、路幅窄，會車困難，遇到採收與運補高峰會塞車，救護、消防與大型維修車輛都很難進入。最怕的是投89線坍方交通中斷，部落就會無路可進出，恐成孤島。

部落居民賴永富指出，長輩看病要換小車再走一段路，小孩上下學須繞遠路，若有下雨又擔心落石，當地茶園地主願意提供土地協助產業便道拓寬，但工程還未進行，部落居民希望先完成臨時鋪面、排水，及設置會車點，以保障通行安全。

仁愛鄉公所說，該道路受損嚴重，公所早已緊急通報縣府及中央單位協助。南投縣府工務處則表示，短期計畫將以維持道路可通行為主，等颱風季過後再規劃修復；由於今年降雨頻繁，力行與慈峰等替代道路損害嚴重，無法一次修復，加上沿線地質脆弱，所需經費高，縣府將積極爭取中央補助，以道路安全和恢復通行為前提，規劃如何修復。

慈峰產業道路斷裂變形，縣府說修復難度高。（民眾提供）

