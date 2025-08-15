苗栗大同高中通學步道動土 打造安全舒適通行環境

苗栗縣立大同高中學生通學步道改善工程，獲中央核定3000萬元，今（15）日動土。（苗栗縣府提供）

2025/08/15 17:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立大同高中學生通學步道改善工程，獲中央核定3000萬元，今（15）日動土，改善工程包括在科專七路旁的空地新建校門，預計明年1月完工，提供周邊民眾及學校師生與家長們更安全、便利、舒適的通行環境。

大同高中校門口位於台13線公益路與大埔六街交界處，鄰近竹南工業區與竹南科學園區，是新竹往返苗栗重要幹道之一。上下學時段車流量龐大，且道路呈T字形，人車動線重疊，交通風險高。

經縣府爭取及立委陳超明奔走，獲內政部國土管理署核定3000萬元，辦理永續提升人行安全通學步道改善工程，面積約915平方公尺，將串聯竹南科園區周邊道路，成為園區民眾及師生的新散步空間。

縣府教育處指出，縣立大同高中學生通學步道改善工程，規劃結合大埔六街、大埔五街、科專七路及公義街等路段，採用環保、節能減碳的綠色建材，並融入生態永續理念，包含雨水花園設計，能有效收集與淨化雨水，同時美化景觀，提供動物棲地等，營造舒適的步行與生活環境。

副縣長邱俐俐、教育處副處長彭德俊、立委陳超明顧問何文德、地區議員、代表共同主持動土典禮，並焚香祝禱工程順利。大同高中校長何高志、家長會長林樹文也率學校師生參與，並邀請苗栗市建功國小舞龍隊表演熱鬧慶祝。

