台江國家公園護蟹行動記錄逾7千隻 單日1639隻再創新高

兇狠圓軸蟹抱卵雌蟹。（台江處提供）

2025/08/15 17:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園擁有台灣最大的兇狠圓軸蟹族群，目前正值繁殖季，台江國家公園管理處8月份執行第二波護蟹行動，4天共記錄到3051隻陸蟹，其中單日最高1639隻，再創下新紀錄。

台江國家公園管理處自7月10日起執行護蟹交通管制，首梯次7月10日至14日，共記錄到3500隻陸蟹，其中7月14日記錄到1355隻，創下新紀錄。第二梯次為8月9日至13日，13日因楊柳颱風而暫停，4天共記錄到3051隻，其中，8月12日記錄到1639隻，再度刷新紀錄。

台江處表示，分佈於台灣西南沿海一帶的凶狠圓軸蟹，是台灣體型最大的陸蟹。其中，安南區城西里青草崙一帶的兇狠圓軸蟹，體型之大更是世界罕見，為台江國家公園最具代表性的陸蟹。但每年繁殖季期間，數以千計兇狠圓軸蟹「降海釋幼」繁衍下一代，卻面臨路殺及人為捕捉的威脅，因此由台江處執行交管護蟹行動。今年二波的護蟹行動，累計已記錄到6551隻，加上未進行交管，由志工自主記錄的數量，今年總數已達7131隻，數量十分可觀。

台江國家公園今年於7至9月進行護蟹交通管制，共規劃三梯次交管，第三梯次將於9月8日至10日。除了交管，台江處也安排護蟹志工於兇狠圓軸蟹繁殖季進行調查及巡護，並結合保七總隊第七大隊共同巡守。

