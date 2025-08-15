鼓勵青年投入氣候行動 環境部開高中線上課納學習檔案

環境部長彭啓明（右）與積極參與氣候行動的青年對話，希望鼓勵下一代環境部長出現。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕2050淨零是全球目標，而現在的青年屆時已壯年成要角，為鼓勵青年參與氣候行動，環境部今（15日）宣布啟動多項合作，包含與教育部推動教師增能研習，下半年開高中線上課程，可納學習歷程檔案，1年20場入校溝通面對大學生，以及徵選青年4人赴COP會議任氣候大使，培育下一個環境部長。

環境部長彭啓明表示，自己參與11次聯合國COP（氣候變遷大會），每次皆是年輕朋友最精彩，場內外提出具創意觀點，歐洲也發動百萬人為氣候罷課，2050年時現在的青年將4、50歲，他們不能等到那時候才參與，其實青年比我們更關心未來。

氣候變遷署淨零組組長溫育勇說，將高中生到30歲稱為淨零世代，並打造一系列活動，環境部與教育部18日起推出幫高中教師增能研習，將最新氣候政策、模擬器實作等融入高中課程，下半年推出高中生線上課程，結合測驗，及格可獲環境部證書與納入高中學習歷程檔案；也將每年籌畫20場面對面溝通，走入全台大學校園。另建構青年參與氣候行動專區及氣候變遷素養互動平台，寓教於樂中提升民眾理解。

而環境部在青年百億海外圓夢計畫中，也審核4人參與「全球氣候連線」，前進巴西COP30；與會青年如台大博士班二年級陳羅以台東長大，幼時經歷颱風、土石流，也直面恐懼研究淹水、極端降雨預警等，更因原住民身分，期待有機會在COP觀摩他國公正轉型做法。

台師大教授葉欣誠也指出，這次高中地理、生物及地球科學3個學科中心加入增能研習，非常重要，而所有學科都與氣候變遷直接或間接相關，回憶1988年台灣才開始有人討論，如今氣候變遷已成大家關心議題與生涯規劃，10年後問題更嚴重，大家的工作也將更重要。

