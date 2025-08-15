鵪鶉場爆H5N1！彰化今年第6起禽流感 1天撲殺近7萬隻

彰化縣福興鄉一處鵪鶉場確診感染新型H5N1高病原性禽流感，已完成撲殺與消毒，共撲殺6萬9177隻鵪鶉。（動防所提供）

2025/08/15 16:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕家禽業者注意了！彰化縣政府今天（15日）宣布，福興鄉一處鵪鶉場確診新型H5N1高病原性禽流感，已完成撲殺與消毒，共撲殺6萬9177隻鵪鶉。這是今年第六起禽流感疫情、第二起發生在鵪鶉場。統計至今，縣內已累計撲殺家禽25萬0807隻，包含雞、鴨與鵪鶉。

動物防疫所表示，每年9月至隔年3月是禽流感流行期，隨著天氣轉涼，大量候鳥來台過冬或中途停留，會帶來病毒威脅。時序已經入秋，仍常出現「秋老虎」高溫天氣，冷熱溫差大，養禽場要特別注意場內通風與降溫，降低疫情風險。

請繼續往下閱讀...

動防所提醒，豪雨過後容易積水、孳生病原，業者應加強清潔消毒、人車管制，採「統進統出」、避免密集飼養，並防止野鳥進入禽舍；運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等車輛，以及運輸籠、蛋箱、器具等都要徹底消毒，避免病毒傳播。

此外，養禽業者若發現家禽死亡率異常（平飼場2天連續每天超過0.4%、籠飼場及白肉雞場超過0.2%），飲水或飼料攝取量、產蛋率下降超過5%，或出現顏面腫脹、出血、落翅、紅腳、扭頸等症狀，應立即通報鄉鎮市公所或縣動物防疫所（04）7620774，未通報者，可依「動物傳染病防治條例」裁罰5萬至100萬元。

縣府強調，養禽場若未依「H5、H7亞型家禽流感防治措施」落實防疫，可處最高15萬元罰鍰並限期改善，逾期不改善且檢出高病原性禽流感者，撲殺損失將不予補償。

防疫人員穿上防護衣撲殺感染禽流感疫情的鵪鶉，今年來彰化縣已2場淪陷。（動防所提供）

福興鄉一家鵪鶉場爆H5N1，這是今年第6起禽流感疫情，累計撲殺25萬多隻家禽。（動防所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法