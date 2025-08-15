延宕20年！嘉義市民中心北棟大樓 統包工程簽約

嘉義市市民中心北棟大樓新建統包工程今簽約，預計明年開工。（記者王善嬿攝）

2025/08/15 16:37

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市市民中心北棟大樓2005年與南棟大樓同步規劃，歷經物價上漲、預算調整、與原建築師解約、多次招標流標等困難，今年5月9日決標、決標經費54億餘元，今天完成簽約。工程將於明年開工、2030年底完工，未來施工並引入「智慧工地管理系統」，提升工地職業安全衛生。

嘉義市長黃敏惠今天與統包工程廠商永青營造工程股份有限公司董事長曾國進簽約，黃敏惠表示，市民中心不只是硬體建設，更要成為未來國際級城市地標，明年初將率先動工地下停車場並提早啟用，北棟大樓整體預計2030年底完工啟用，期待成為象徵嘉義精神，融合人文與現代化的城市新核心。

北棟大樓新建工程由永青營造結合佰鴻工業、誼昌空調、劉培森建築師事務所共同承攬，台灣世曦工程顧問公司擔任專案管理與監造。

市府工務處長蘇文崎說，工程設計發包過程中，市府與行政院、內政部等中央部會多次溝通協調，爭取避免期程延誤導致工程成本增加，未來將全力推進，讓北棟大樓計畫如期如質落成。

北棟大樓1至3樓規劃為多目標使用空間，4至13樓為市府14處聯合辦公空間，與南棟大樓將形成完整市政園區；地下停車場規劃625席汽車停車位、517席機車停車位，與南棟大樓地下停車場連結，未來共可提供886個汽車停車位、1167個機車停車位。未來將申請綠建築、智慧建築、耐震建築及建築能效1級標章，打造多功能、節能減碳、永續發展的現代化辦公大樓。

嘉義市長黃敏惠（右）今天與統包工程廠商永青營造工程股份有限公司董事長曾國進（左）簽約。（記者王善嬿攝）

