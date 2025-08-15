學生當志工朴子淹水救災 企業感動資助獎學金

學生志工在朴子市救災。（民眾提供）

2025/08/15 16:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕0728豪雨造成嘉義縣朴子市大面積淹水，縣議員黃嫈珺與服務團隊、志工投入救災，更媒合多位企業主與公司行號負責人災後捐贈消毒水與殺蟲劑，維護衛生環境。救災志工有很多學生，多家企業得知決定捐款，今天由嘉義縣護小草成長協會代表頒發每人2000元助學金給參與救災的學生及各校推薦的自強兒童共110人，鼓勵他們繼續為社會付出，努力學習。

黃嫈珺說，豪雨來襲時，服務團隊與志工向友人借來小船載運便當，以廣播器告知災民領取便當，感動不少企業主，捐贈消毒水與殺蟲劑，由團隊協助發送到受淹地區，守護居民的生活與環境安全，並且捐助獎助學金。

協會今天在朴子市博厚里活動中心二樓舉行頒獎典禮，受獎學生來自大同國小、朴子國小、大鄉國小、祥和國小、雙溪國小、竹村國小、松梅國小、朴子國中、東石國中、東榮國中、東石高中、永慶高中及華南商職，易利隆鋼鐵公司、綠曜國際公司、富雄建設、怡普建設贊助獎學金，黃嫈珺、市民代表黃陳伯蓮等到場感謝救災志工無私付出。

東石高中學生黃琮棋是黃陳伯蓮的孫子，他說，自己從小看到阿公阿嬤為民服務、救災，讓他印象深刻，自己也決定要一起做，這次豪雨和父親一起幫忙鄉親安裝防水閘門及送便當，希望能幫助需要的鄉親。

黃嫈珺說，災害中的互助精神是社會最珍貴的力量，期望藉由此次表揚，鼓勵更多青年學子投入公益行動，將愛與關懷延續下去，她也在議會要求縣府補助民眾裝設防水閘門，減少淹水災害。

嘉義縣議員議員黃嫈珺（中）鼓勵學生志工持續做公益。（記者林宜樟攝）

企業贊助學生獎助學金。（記者林宜樟攝）

嘉義縣議員黃嫈珺與志工到災區發便當。（民眾提供）

