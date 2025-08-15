8/20告別台南孔廟百年老榕 恭請城隍爺坐鎮

台南孔廟節孝祠旁兩棵近百年老榕，因褐根病加上風災嚴重受損傾斜。（台南市孔廟文化基金會提供）

2025/08/15 16:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南孔廟節孝祠旁2棵近百年老榕感染褐根病，加上風災嚴重受損，即將在8月24日移除，台南市孔廟文化基金會於20日舉辦「禮別-老榕的最後一堂課」，感謝老榕百年的陪伴，恭請台灣府城隍廟城隍爺坐鎮祈安祝福。

孔廟文化基金會執行長葉重利說，孔廟2棵榕樹在風災中受到嚴重損害，經台南大學與嘉義大學老師與樹醫生們會診，其中1棵已確定感染褐根病，根系嚴重腐朽，結構已無法支撐；另1棵榕樹雖尚未完全倒伏，但卻依附在原有喬木生長，其中心已空洞並長出菇類，結構非常脆弱。即使短期內扶正或支撐，存在極高的再度倒伏風險，恐危及民眾安全及損壞建築。

葉重利說，與專業團隊共同評估後，基於公共安全與文化資產保護，不得不忍痛做出移除的決定。這2棵榕樹見證許多世代的生活與成長，希望此次能以最溫柔的方式完成告別；後續也會選擇適合環境的樹種規劃重新植栽。

為求慎重，葉重利提前到台灣府城隍廟擲筊，恭請城隍爺到禮別現場坐鎮，另也向城隍爺請示老榕移除日期，允杯選定24日上午9到11點（巳時），民俗上少見選在農曆七月動工，這次允杯落在農曆7月初二相當罕見。台灣府城隍廟主委郭榮哲說，屆時將以疏文祭祀禮別老榕，並邀知名蘇俊穎掌中木偶劇團帶來表演，城隍爺坐鎮則象徵賜福給每位參與者。

活動當天將安排讀詩朗誦、以成書院十三音表演、永康太極拳協會帶來太極拳表演，最後完成告別、頒發畢業證書。其中，太極拳表演者長年在榕樹旁、清晨時分練拳，這次特地前來告別老榕。另外，老榕氣根則刻製成6枚印章，分別象徵「10有5而志于學、30而立、40而不惑、50而知命、60而耳順、70從心所欲，不踰矩」的每一個階段的生命足跡，意義非凡。

孔廟老榕受損嚴重，選定於24日移除。（台南市孔廟文化基金會提供）

老榕氣根融入客製化印章。（台南市孔廟文化基金會提供）

活動恭請台灣府城隍廟城隍爺坐鎮告別孔廟老榕現場。（記者王姝琇攝）

孔廟文化基金會執行長葉重利擲筊向城隍爺請示移除老榕日期。（記者王姝琇攝）

