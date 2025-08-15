中秋恐吃不到芭樂！樹根泡水落果產量大減 估需半年恢復元氣

蕭稟瀚的芭樂田被大水淹沒。（蕭稟瀚提供）

2025/08/15 16:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年78水災以及728連續多日的西南氣流，重創縣內芭樂產區，除了落果、果傷外，芭樂樹的根系因長期泡水，近日出現「延遲性災損」，最明顯的是幼果「落粒」以及開花後又謝掉，往年中秋節的芭樂價格是相對高點，此時就要準備對幼果「套袋」，但今年卻面臨無幼果可套的窘境，農民預期，中秋節恐怕很難買到芭樂。

社頭鄉農會總幹事蕭良珍說，「今年中秋節恐怕吃不到芭樂！」因為7月間連續豪雨，鄉內逾半芭樂株長時間泡在水裡，根系「水傷」已在近日出現「延遲性災損」，剛結出的幼果掉落，剛開的花也謝掉。芭樂根部泡水，樹體變得虛弱，樹株用掉果、花謝自保，接下來2個月將持續減產，最快要等半年後才能恢復正常產量。

蕭良珍表示，往年節氣「白露」一過，夜晚氣溫降低，芭樂農開始對幼果「套袋」，此時長出的芭樂特別脆、甜，中秋節過後剛好採收，但今年受豪雨影響，幼果掉光光，農民損失慘重。

種植1.2公頃芭樂的「百大青農」蕭稟瀚說，78水災過後，行政院長卓榮泰到社頭視察，那時他的芭樂園約損失3成，7月下旬連下一個禮拜的豪雨、損失破5成，豪雨斷斷續續，田間的土壤含水量已經很高，泡過的根系承受不了，果樹一定會衰弱，這次芭樂農的損失十分慘重，預估要半年才能恢復元氣。

蕭稟瀚說，之前田間芭樂都是災後長出，目前出現幼果掉落、花謝等災情。（資料照，記者顏宏駿攝）

