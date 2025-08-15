七夕「女神愛無限」 宜蘭傳藝中心週末浪漫登場

宜蘭傳藝今年駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」加碼星光踩街限定版，將在魯班街上藉由互動式遊行，為遊客帶來炫技演出。（宜蘭傳藝提供）

2025/08/15 16:33

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立傳統藝術中心宜蘭園區今起推出「女神愛無限」系列活動，七娘媽駐駕文昌祠，提供遊客擲筊求限量紅線與免費手作體驗；16、17、23與24日連續2個週末假日共4天，還推出「魔幻仲夏YA傳藝」夜間活動，重現「藍眼淚」、「魚耀隧道」等經典光影裝置，愈夜愈美麗。

七夕即將到來，宜蘭傳藝邀請七娘媽幫遊客牽紅線，同時守護孩子平安，為期4天「魔幻仲夏YA傳藝」將於16日登場，連續2個週六、週日園區將化身一座夜光遊樂園，安排經典光影裝置、特技演出、市集與懷舊電影；16、23日吉祥物福利熊還會快閃園區，目前傳藝柑仔龜也已駐守草皮賣萌迎賓。

經營宜蘭傳藝的全聯善美的文化藝術基金會表示，4天活動將於晚間5點再推七夕良緣季，遊客前往廟埕廣場領取祈願卡，寫下專屬心願並綁上祈願牆，完成按讚、追蹤、分享任務，即可獲得We Sweet玫瑰涼果子乙份，送完為止。另外，同步開放「愛無限紅繩」擲筊祈福，限量500條，擲得聖筊即可領取智慧與良緣雙加持的紅線手繩。

園區夜間也將重現「藍眼淚」、「魚耀隧道」、「迷霧森林」等經典光影裝置，同時在臨水劇場打造復古感的「夜光電影院」，播放「原鄉人」、「我是一片雲」、「小城故事」、「囍宴」等知名浪漫影視作品。

駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」還加碼星光踩街限定版，將在魯班街上藉由互動式遊行，為遊客帶來炫技場景；中央及月河廣場也有多場演出，包括火舞、街頭藝人表演及音樂等，一旁擺有攤車市集，供遊客享受美食飲品及手創選物。

宜蘭傳藝推出「女神愛無限」系列活動，七娘媽駐駕文昌祠，提供遊客擲筊求限量紅線與免費手作體驗。（宜蘭傳藝提供）

宜蘭傳藝將於16、17、23與24日，推出「魔幻仲夏YA傳藝」夜間活動，重現「魚耀隧道」等經典光影裝置，愈夜愈美麗。（宜蘭傳藝提供）

