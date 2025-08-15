澎湖馬公商港擴建成離島郵輪示範港 領航星號國際郵輪靠泊

國際郵輪領航星號航行澎湖港。（台灣港務公司提供）

2025/08/15 16:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣港務公司斥資將澎湖馬公商港1號碼頭長度由原190公尺延建至380公尺，水深疏浚至-10公尺，可提供15萬總噸大型郵輪靠泊，於去4月完工後首迎7.5萬總噸的大型郵輪挪威奮進號進港靠泊，今年暑假再次迎接雲頂集團旗下7.7萬總噸國際郵輪「領航星號」。

澎湖國內商港為配合中央與地方推展郵輪觀光，經行政院核定的藍色公路十年整體發展規劃（110-119年）將澎湖馬公商港定位為離島郵輪示範港。台灣港務公司表示，澎湖港作為台灣離島觀光、旅客遊憩重要港口，將持續強化港埠客運服務量能，營造澎湖舒適旅遊與海上遊憩的新形象。

請繼續往下閱讀...

去年4月動工興建國際線郵輪旅運中心，預計於明年第3季完工，啟用後將大幅優化郵輪旅客候船、通關動線、休閒購物等空間，更加吸引國際郵輪到港。

港務公司表示，巴哈馬籍「領航星號」郵輪，船舶為7萬7441總噸位，船長261.3公尺，船寬32.25公尺，航程為香港（母港）出港航行-高雄（基隆）-澎湖-香港，該船於8月12日上午8時搭載1878名旅客抵達澎湖港靠泊馬公1號碼頭。

旅客隨即由旅行社安排搭乘遊覽車參加岸上旅遊行程或採自由行觀光，為澎湖當地帶來不少觀光相關週邊效益，下午3時開船離開澎湖返往香港。領航星號郵輪在今年共安排掛靠澎湖港計14艘次，可帶來旅客約2萬5千人次。

港務公司表示，對於國際郵輪靠泊國內商港提供相關費率優惠，包括免收碼頭碇泊費及旅客服務費5折優待等，以吸引更多國際郵輪公司擴展澎湖航線，鼓勵來台進行郵輪跳島，讓更多郵輪旅客至離島消費。

郵輪旅客抵達澎湖上岸觀光。（台灣港務公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法