為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    秋遊雲林4大商圈9月開趴！ 咖啡、糕餅、麻油、米醬一次嚐透透

    雲林縣府攜手縣內各大商圈搶客，9月起由斗南、北港、西螺、華山4大商圈先後推出系列活動。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府攜手縣內各大商圈搶客，9月起由斗南、北港、西螺、華山4大商圈先後推出系列活動。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/15 16:27

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕秋天遊雲林！咖啡、糕餅、麻油、米醬、果醬一次感受，雲林縣府攜手斗南、北港、西螺及華山等4大商圈，從9月起將推出一系列活動，有木藝手作、糕餅與麻油、米醬美味、鳳梨果醬等創意盛宴，要讓遊客感受雲林的獨特魅力。

    雲林縣長張麗善今（15）日與斗南、北港、西螺及華山等商圈理事長宣布，商圈串聯嗨翻天系列活動開跑，邀請大家來雲林旅遊，感受各商圈的主題及魅力。

    9月14日華山商圈率先登場，推出「台灣果然有醬、華山飄香」鳳梨果醬創意比賽，另有華山美食地點與樂齡友善觀光導覽，推廣古坑鳳梨品牌，促進農產加值與商圈活力；9月20日斗南形象商圈辦理「食光木旅．綠活散策」，以木藝、觀光及美食為核心，有五感體驗、親子DIY、特色市集等。

    9月27日北港形象商圈的北港國際糕餅麻油節，將傳統糕餅文化與香醇麻油雞結合，現場有糕餅、麻油雞免費品嚐，還有文化面具彩繪體驗；10月4日以西螺在地米、農產與醬油為主角，辦理市集活動，促進店家與消費者互動。

    建設處副處長鄭峯明指出，這幾年雲林各大商圈轉型成效有目共睹，得獎連連且獲中央補助，帶動地方觀光，全國運動會10月18日至23日在雲林，今年商圈串聯接力規劃各項活動，9月由4大商圈先暖身，10月後還有虎尾、土庫等商圈登場。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播