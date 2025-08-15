秋遊雲林4大商圈9月開趴！ 咖啡、糕餅、麻油、米醬一次嚐透透

雲林縣府攜手縣內各大商圈搶客，9月起由斗南、北港、西螺、華山4大商圈先後推出系列活動。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕秋天遊雲林！咖啡、糕餅、麻油、米醬、果醬一次感受，雲林縣府攜手斗南、北港、西螺及華山等4大商圈，從9月起將推出一系列活動，有木藝手作、糕餅與麻油、米醬美味、鳳梨果醬等創意盛宴，要讓遊客感受雲林的獨特魅力。

雲林縣長張麗善今（15）日與斗南、北港、西螺及華山等商圈理事長宣布，商圈串聯嗨翻天系列活動開跑，邀請大家來雲林旅遊，感受各商圈的主題及魅力。

9月14日華山商圈率先登場，推出「台灣果然有醬、華山飄香」鳳梨果醬創意比賽，另有華山美食地點與樂齡友善觀光導覽，推廣古坑鳳梨品牌，促進農產加值與商圈活力；9月20日斗南形象商圈辦理「食光木旅．綠活散策」，以木藝、觀光及美食為核心，有五感體驗、親子DIY、特色市集等。

9月27日北港形象商圈的北港國際糕餅麻油節，將傳統糕餅文化與香醇麻油雞結合，現場有糕餅、麻油雞免費品嚐，還有文化面具彩繪體驗；10月4日以西螺在地米、農產與醬油為主角，辦理市集活動，促進店家與消費者互動。

建設處副處長鄭峯明指出，這幾年雲林各大商圈轉型成效有目共睹，得獎連連且獲中央補助，帶動地方觀光，全國運動會10月18日至23日在雲林，今年商圈串聯接力規劃各項活動，9月由4大商圈先暖身，10月後還有虎尾、土庫等商圈登場。

