國外網統計全球最整潔航空！長榮奪冠 台灣另2家航空也上榜

擁有逾400萬粉絲的數據分享帳號「World of Statistics」14日於社群平台公布「2025年全球最乾淨航空公司排行榜」，台灣的長榮航空名列榜首。（長榮航空提供，取自「World of Statistics」，本報合成）

2025/08/15 16:12

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有逾400萬粉絲的數據分享帳號「World of Statistics」14日於社群平台X公布「2025年全球最乾淨航空公司排行榜」，台灣的長榮航空名列榜首，顯示其機艙清潔與衛生服務廣受肯定。同時，星宇航空與中華航空也分別拿下第7與第11名，台灣3家主要航空公司全數擠進全球前15強，表現相當亮眼。

該排行榜並未說明具體評比標準，外界推測可能與機艙清潔度、乘客滿意度與整體衛生形象相關。根據榜單，前5名分別為長榮航空、日本全日空、香港國泰航空、卡達航空、新加坡航空。

長榮航空奪得第一，星宇航空在創立短短數年內便進入榜單第7名，而中華航空也成功打進第11名，顯示台灣航空業已達國際領先水準。

除了台灣之外，日本也有兩家航空上榜，包括第2名的全日空與第8名的日本航空；南韓的大韓航空與韓亞航空分別位居第9與第14；中國則有海南航空（第6）、中國南方航空（第10）上榜，顯示東亞航空公司在清潔服務上的競爭激烈。

「World of Statistics」14日於社群平台X公布「2025年全球最乾淨航空公司排行榜」。（取自「World of Statistics」）

