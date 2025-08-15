國史館出版1937至1947年蔣介石日記 提供多元歷史視角

國史館今（15）日舉辦《蔣中正日記（1937-1947）》新書發表會，館長陳儀深於展場內進行解說導覽。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/15 16:28

〔記者方瑋立／台北報導〕國史館今（15）日下午舉行「中日戰爭到終戰接收學術討論會」暨「蔣中正日記（1937-47）」新書發表座談會，館長陳儀深致詞強調，本次出版的日記涵蓋中日戰爭全程與戰後初期關鍵歷史，正值終戰80週年，館方特別透過新書發表與史料微型展，呈現1945年前後台灣的複雜面貌，既有歡迎「祖國」、接受「光復」的情感，也有因接收粗魯與治理失能導致二二八事件的衝突，盼避免一廂情願的單方說法，提供多元歷史視角。

國史館今天邀請美國首都大學教授潘佐夫（Alexander V. Pantsov）教授以「1937-1947年的蔣中正與史達林的關係」發表演講，並播放紀錄片「破曉時分：抗戰勝利與受降」精華片段，並邀請學者劉維開、薛化元、黃自進、陳翠蓮等舉行新書座談會。

兩蔣日記2023年自美國史丹佛大學返台後，國史館立即展開整理與出版，繼去年完成1948至1972年日記，今年適逢終戰80週年，出版1937至1947年蔣中正日記，涵蓋中日戰爭全程、戰後接收台灣初期與二二八事件等重大歷史。

館長陳儀深致詞時指出，本次出版的日記與正在舉辦的「中日戰爭到終戰接收學術討論會」時間斷限相符，內容對研究蔣中正領導抗戰、中蘇關係與戰後台灣治理具重要價值。他強調，國史館舉辦「亮光與暗影：1945前後的台灣重要史料微型展」，正是要處理1945年的複雜性——當時一方面有知識分子歡迎祖國、接受「光復」說法，另方面因粗魯接收與治理失能，不到一年半即爆發二二八事件。

陳儀深說，展覽挑選林獻堂、王添灯、吳新榮等台灣人日記為例，並呈現蔣介石1947年涉及二二八事件的日記，避免只呈現國府觀點，也納入美、英、日及台灣菁英觀點，盼避免一廂情願的單方說法，提供多元歷史視角，供社會更全面地理解當年的鉅變。

