苗縣議員提案試辦騎樓停車 盼解決違停亂象

針對苗栗縣議員提案建議開放騎樓停車，縣長鍾東錦表示將在3市鎮擇點示範，若成效良好再推廣。（記者張勳騰攝）

2025/08/15 15:31

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員蕭詠萱、鄭聚然等人，今（15）日在苗栗縣議會臨時會中提案建請在頭份市特定區域、時間開放騎樓停車，因有不少民眾在騎樓停車，被檢舉而遭開罰，因而引發議員熱烈討論，甚至建議警方暫緩騎樓停車開罰；縣長鍾東錦表示，騎樓畫停車格後，是供地主自己停或公眾停車會有爭議，將在全縣鄉鎮市長聯誼會中提出討論，並在苗市、頭份市及竹南選幾個點示範，若可行再推廣。

議員蕭詠萱提出的臨時動議案反映，頭份市中山路、自強路、中華路等，鄰近廟宇、傳統市場及商店聚集區，人車進出頻繁，然而周邊都未興建足夠的公有停車場，造成道路違停亂象，嚴重影響交通，建議針對特定地區、特地時段，試辦開放騎樓停車。

鄭聚然也提案建請苗縣府參考台南、高雄、台中、桃園、台北的規定，騎樓若有保留固定1.5米人行空間，則可開放騎樓外緣停放汽機車，免受舉發，制訂苗栗縣各鄉鎮市騎樓停車空間開放辦法，有條件開放騎樓停放汽機車。

因不少議員都接獲民眾陳情，指在自家騎樓停車，卻被檢舉開罰，甚至被連開好幾張罰單，民怨四起；此議題引發熱烈討論，禹耀東、溫俊勇、周玉滿、陳永賢、鄭聚然、蕭詠萱等議員皆發言表達意見。周玉滿、溫俊勇、鄭聚然等人，甚至建議在未訂定相關辦法之前，盼警方暫緩取締開罰。

不過，苗縣警局長王森瑒回應，執勤員警接獲民眾檢舉，若檢舉內容明確，將依法告罰，若不罰，員警就違法，因各地區道路條件不同，有爭議者會依個案交由苗縣府、各鄉鎮公所及村里長來認定，依共識來執行法令。

鍾東錦回應，騎樓開放停車是給自己停、還是公眾停？會引起爭議，議員建議若留1.2米還是1米供大眾通行，他也不反對，將在18鄉鎮市長聯誼會中提出集思廣益，並研議先在竹南、頭份、苗市找幾個做為示範區，若可行再進一步推廣。

苗栗縣議會臨時會，有議員提案騎樓開放停車議題，引發熱烈討論。（記者張勳騰攝）

針對騎樓停車罰不罰？苗栗縣警局長王森暘指出，執勤員警接獲民眾檢舉，若檢舉內容明確，將依法告罰，若不罰，員警就違法。（記者張勳騰攝）

