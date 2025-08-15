甜點解鎖性格密碼 新北首本MBTI創意食譜《命定甜點在等你》發布

新北技職生研發全國首本在地食材，製作符合MBTI16型人格創意甜點。（記者羅國嘉攝）

2025/08/15 16:24

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局今（15）日推出首本結合MBTI 16型人格測驗與在地食材的創意食譜書《命定甜點在等你》，集結9所新北技職學校餐飲管理科師生共同研發的18道甜點，透過味覺呈現不同性格特質，展現「專業 × 創意 × 永續」的技職教育新魅力。

教育局張明文局長表示，這本書不僅是文創食譜，更是技職教育跨域創新的成果。學生透過MBTI性格測驗與甜點製作結合，不僅認識自我，也透過動手實作探索人格特質。如喜愛實驗、熱愛探索的INTP「邏輯學家」適合柚子風味水果餅；注重溫暖細膩的ESFJ「執政官」對南瓜糕餅情有獨鍾；重視和諧、低調守護的ISFJ「守護者」則最契合焦糖山芋千層。

請繼續往下閱讀...

《命定甜點在等你》也受到業界肯定。旺幸福果子工坊負責人陳郁芬表示，每道甜點不僅美味，更承載情感與個性；中華穀類食品工業技術研究所所長施坤河則讚賞，將地方農產轉化為甜點靈感，是技職教育與創意美感的典範。

教育局補充，新北市每年寒暑假辦理多元職業育樂營，其中餐飲營隊較受歡迎。2026年寒假《命定甜點在等你》將由9所學校開設至少20場親子甜點課程，約500個名額免費參加。完整食譜可至新北市技職教育資源網下載，課程資訊將於年底公布於新北市寒暑假育樂營網網站。

淡水商工餐飲科畢業學生林奕安（右）、鄭竹妘（左）跟教育局長張明文（中）分享，如何製作美味糕點。（記者羅國嘉攝）

新北技職生研發全國首本在地食材，製作符合MBTI16型人格創意甜點。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法