鼓勵善用人工智慧 宜蘭高中獲贈100本AI暢銷書

宜蘭高中獲贈100本暢銷書「台灣人工智慧實戰解方精選50」，學生（中）開心與台灣人工智慧協會理事長林建憲、校長洪光賢、退休師林水盛及其妻子薛秀圭、宜蘭縣議會秘書黃毓恆合影。（宜蘭高中提供）

2025/08/15

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕輝達Nvidia執行長黃仁勳帶動AI人工智慧議題夯，宜蘭高中學子今年有超過百名學子，想要投入AI及理工電資領域的職涯發展，校方舉辦座談會介紹產業脈絡外，今天還獲校友捐贈100本暢銷書「台灣人工智慧實戰解方精選50」，鼓勵學子善用AI，具備更多前瞻思考能力。

宜蘭高中新任校長洪光賢感謝林水盛、林建憲及黃毓恆等3名校友協助，牽線贈予暢銷AI新書，表示林建憲是台灣人工智慧協會理事長，回母校贈書，不僅象徵宜中人的傳承與情誼，更展現開創未來的精神。

林建憲說，「台灣人工智慧實戰解方精選50」自出版以來僅3週，即登上博客來商業理財類與電腦類暢銷榜雙榜冠軍，全站總榜第4名，希望藉由書籍知識的傳遞，讓學子在面對人工智慧浪潮時，不是被淘汰，而是善用AI，成為推動台灣與世界進步的動能。

校友林水盛則自壯圍國中代理校長退休後，長年投身教育志工服務，透過贈書期許宜中學子細讀，在瞬息萬變、挑戰頻仍的時代，開創屬於自己的未來舞台；黃毓恆則是現任宜蘭縣議會秘書，也是林水盛的學生，師生情誼橫跨40年，同時為佛光大學兼任講師，專長於科技治理與青年創業輔導。

拿到新書的學生分享，迫不及待想要趕快閱讀，透過AI實踐案例，了解應用範疇，盼能作為現有課程學習的輔助。宜中數理資優班導師黃品瑋說，計畫將於9月邀請作者之一的清華大學工業工程與工程管理學系教授許嘉裕，蒞校主講「AI製造浪潮」，屆時將與學子展開一場精彩的科技對談。

