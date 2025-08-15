中秋集愛•天使起飛秋節產品 澎湖府會首長加碼認購捐愛

集愛工坊中秋產品發表會，澎湖府會雙首長都出席支持。（記者劉禹慶攝）

2025/08/15 15:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「中秋集愛•天使起飛」集愛工坊秋節產品發表會，今（15）日在澎湖縣身障中心舉行，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、議員呂黃春金等貴賓出席共襄盛舉，府會雙首長更以實際認購行動表達支持之意，府會各自認購480盒6入月餅。

俗話說「給他魚吃不如給他一支釣竿教他釣魚」，慢飛天使服務

請繼續往下閱讀...

協會集愛工坊是澎湖縣4處身心障礙者社區日間作業設施其中之一，集愛工坊以烘焙食品、滷味茶點、手工點心等為主要銷售內容，在社工及教保老師陪伴下，支持身心障礙者朋友學習技能及社區生活適應，更期許透過訓練未來也可以到庇護性或支持性等就業服務工作。

集愛工坊所促銷的產品都是由天使學員新鮮現做。今年中秋禮盒有美味的鳳梨酥、蔓越莓冬瓜酥、堅果塔及咖啡包等品項並提供3入、6入、9入、12入等多種規格，所有產品採用進口奶油，不含反式脂肪，頂級餡料，不添加香精、色素、防腐劑等，訂購電話：（06）9269855。

澎湖縣議長陳毓仁（左二）、澎湖縣長陳光復大啖集愛工坊中秋產品，都讚不絕口。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法